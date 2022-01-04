Рубль и нефть в 2022-м году ждут два разных сценария

Для нефти и рубля 2021 год оказался очень удачным - что помогло и российским производителям сырьевых товаров, и бюджету страны. В чем была причина такого успеха, сможет ли нефть в таком же масштабе служить процветаю России в новом году - и какие главные риски складываются в ближайшем будущем для российской валюты?

В 2018-м баррель нефти стоил 71 доллар. В следующем, 2019-м, средняя цена упала до 63 долларов, а в пандемийном 2020 году - и вовсе до 42-х. Поэтому возврат нефти к цене в 70 долларов за баррель в 2021 году - отличное достижение. Уникальность 2021 года состоит также в том, что рублевая стоимость нефти достигла исторического максимума и превысила 5,5 тыс. рублей за баррель. Это обеспечило серьезные доходы как российским экспортерам, так и российскому бюджету.

Курс рубля при этом остался прежним - 73 за доллар. «Это можно было бы счесть для рубля неудачей, но на самом деле это третий лучший результат среди 40 крупнейших валют против доллара (после украинской гривны и китайского юаня). В этом году рынки развивающихся стран испытывали на себе повышенное давление в связи с укреплением доллара и ускорением инфляции. Рубль выиграл за счет своевременного ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и на спекулятивном интересе, подогреваемом высокими ценами на энергоносители», - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Если в 2020 году рубль потерял к доллару 22%, а к евро 30%, то в 2021 году он отыграл большую часть этих потерь, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Что ждет нефть и рубль в новом 2022 году?

«Взрывного роста стоимости нефти ждать не стоит, поскольку пандемия пока никуда не уходит. Баррель Brent, конечно, может подняться до 100 долларов, но для начала нужно увидеть отступление вируса и восстановление спроса на нефть. Но в ближайшие месяцы нефть, вероятно, не превысит локальный максимум в 86 долларов», - считает аналитик Exante Владимир Ананьев.

«Цены на энергоносители с большой вероятностью останутся на высоких уровнях, особенно если зима будет продолжительной и морозной. В первом полугодии Brent может удерживаться в пределах 68-75 долларов. Но возврат котировок выше 80 долларов за баррель выглядит маловероятным. Ожидается переход нефтяного рынка в состояние профицита. Спрос остается сильным, но уже в первом квартале предложение может превысить спрос на 1,7 млн баррелей», - считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Впрочем, многое будет зависеть от политики ОПЕК+ и развития ситуации с пандемией. «Если, например, пандемия пойдет на спад, появятся новые вакцины и лекарства от коронавируса, то нефтяные котировки и рублевые активы получат заметную поддержку», - считает он.

По нефти консенсус-прогноз цен на следующий год дает уровень 73,4 доллара за баррель. В первой половине года - на уровне 74-75 долларов, во второй цены снизятся до уровня 72-71 доллар за баррель, говорит Деев.

Вице-премьер Новак Александр Новак также считает, что в 2022 году сохранятся текущий уровень уровень цен на нефть – это 75 долларов за баррель, плюс-минус 10%.

Впрочем, Деев не исключает, что в 2022-м кризисные явления в мировой экономике проявятся более ярко. Возможно, произойдет даже обвал рынков, что наверняка вызовет падение стоимости сырья, ресурсов и т.д. «Скорее всего, стоимость нефти в рублевом выражении сейчас на максимумах только за счет того, что не были спрогнозированы нужные объемы потребления после пандемии. Но в 2022 году ОПЕК, МЭА, EIA – все главные организации на рынке нефти прогнозируют снижение спроса относительно того роста, который был в этом году. Значит, не будет повода для роста цен», - рассуждает Деев.

В целом для рубля сохранение нефтяных котировок в районе 70 долларов за баррель - положительный фактор. Но против рубля играет, например, геополитика.

«В зависимости от общего настроения на рынках курс доллара в 2022 году можно ожидать в пределах 70-79 рублей. Это интервал, в который укладываются основные риски вроде новых штаммов коронавируса и геополитики, с одной стороны, и жесткой политики ЦБ с другой. Однако если геополитическая напряженность перейдет в военную плоскость, доллар может подняться к отметке 80 рублей и выше», - говорит Ананьев.

Купцикевич ждет разрядки в геополитических отношениях в начале 2022 года, что очистит рубль и акции от геополитической премии. По его прогнозу, в начале года стоимость доллара вырастет до 75 рублей, евро – к 85, но затем последует продолжительный этап снижения стоимости американской валюты.

«Значимые основы для этого уже заложены: процентные ставки высокие, бюджетное здоровье отличное, а мировая экономика остается в цикле роста. Более того, мы ждем, что общий спрос на российский экспорт продолжит увеличиваться, так как Китай развернулся от сдерживания инфляции к политике стимулирования роста. Сырье и энергия являются топливом этого роста, что обещает повышение спроса на него для России», - говорит Купцикевич.

При таком позитивном сценарии курс евро к концу 2022 года может опуститься до 77-75 рублей, а доллара – к 66 в 2022 году и до 60 в 2023, считает эксперт.

Аналитики Сбербанка также ожидают, что в 2022 году рубль преодолеет геополитические риски и сможет укрепиться до 67 к доллару и до 71,7 к евро. «Основные поддерживающие факторы: высокие цены на газ, один из самых высоких уровней реальных ставок на пространстве развивающихся стран и начало внутренних инвестиций из Фонда национального благосостояния», - говорят аналитики.

Специалисты Райффайзенбанка также ждут в 2022 году укрепления курса рубля по отношению к доллару, но более скромного - лишь до 70,4 рублей. Условием этого является отсутствие новых геополитических рисков за счет сохранения сильного текущего счета на фоне высоких мировых цен. Более активному укреплению рубля, по их мнению, помешает сохранение повышенного оттока капитала и интервенций Минфина.

Однако Деев считает, что в 2022-м году рубль в лучшем случае может остаться в диапазоне 73-75 за доллар и около 84-85 за евро, в худшем – потеряет порядка 10-15% своей стоимости. «Чего точно не произойдет, так это укрепления рубля: за последние 20 лет рубль постоянно только снижается к доллару и евро», - говорит он.

На эту тему

Пессимистичный сценарий, по словам Купцикевича, предполагает усиление обеспокоенности вокруг платежеспособности ряда стран. Например, после мирового финансового кризиса такие проблемы были у Греции и некоторых южных стран Европы, а в 2021 году значимым событием был дефолт китайского Evergrande. «Если мы вновь увидим сильную волну неплатежей крупных кредиторов и у правительств не окажется сил или политической воли побороть ее, то ситуация рискует быстро оказаться крайне тяжелой. В этом случае сложно прогнозировать цены на нефть или курс рубля. Даже курс в 80 рублей за доллар не выглядит невозможным», - говорит эксперт.

Если рассматривать совсем пессимистичный сценарий, то, к сожалению, в его рамках нельзя исключать новых серьезных санкций против России - а значит, и рисков для рубля упасть вплоть до уровня 100 за доллар. Однако шансы на это не превышают 5%, заключает собеседник.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД