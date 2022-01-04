Рубль и нефть в 2022-м году ждут два разных сценария

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4 января, вторник  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Диалог с ЕС будет обменом мнениями с противником, разговор с отдельными европейскими государствами – беседой с очень трудными партнёрами. Как это и было в 2021 году. Подробности...
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Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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    Рубль и нефть в 2022-м году ждут два разных сценария

    Курс рубля по-прежнему сильно зависит от уровня цен на нефть
    		   4 января 2022, 10:15
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Для нефти и рубля 2021 год оказался очень удачным - что помогло и российским производителям сырьевых товаров, и бюджету страны. В чем была причина такого успеха, сможет ли нефть в таком же масштабе служить процветаю России в новом году - и какие главные риски складываются в ближайшем будущем для российской валюты?

    В 2018-м баррель нефти стоил 71 доллар. В следующем, 2019-м, средняя цена упала до 63 долларов, а в пандемийном 2020 году - и вовсе до 42-х. Поэтому возврат нефти к цене в 70 долларов за баррель в 2021 году - отличное достижение. Уникальность 2021 года состоит также в том, что рублевая стоимость нефти достигла исторического максимума и превысила 5,5 тыс. рублей за баррель. Это обеспечило серьезные доходы как российским экспортерам, так и российскому бюджету.

    Курс рубля при этом остался прежним - 73 за доллар. «Это можно было бы счесть для рубля неудачей, но на самом деле это третий лучший результат среди 40 крупнейших валют против доллара (после украинской гривны и китайского юаня). В этом году рынки развивающихся стран испытывали на себе повышенное давление в связи с укреплением доллара и ускорением инфляции. Рубль выиграл за счет своевременного ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и на спекулятивном интересе, подогреваемом высокими ценами на энергоносители», - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Если в 2020 году рубль потерял к доллару 22%, а к евро 30%, то в 2021 году он отыграл большую часть этих потерь, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Что ждет нефть и рубль в новом 2022 году?

    «Взрывного роста стоимости нефти ждать не стоит, поскольку пандемия пока никуда не уходит. Баррель Brent, конечно, может подняться до 100 долларов, но для начала нужно увидеть отступление вируса и восстановление спроса на нефть. Но в ближайшие месяцы нефть, вероятно, не превысит локальный максимум в 86 долларов», - считает аналитик Exante Владимир Ананьев.

    «Цены на энергоносители с большой вероятностью останутся на высоких уровнях, особенно если зима будет продолжительной и морозной. В первом полугодии Brent может удерживаться в пределах 68-75 долларов. Но возврат котировок выше 80 долларов за баррель выглядит маловероятным. Ожидается переход нефтяного рынка в состояние профицита. Спрос остается сильным, но уже в первом квартале предложение может превысить спрос на 1,7 млн баррелей», - считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

    Впрочем, многое будет зависеть от политики ОПЕК+ и развития ситуации с пандемией. «Если, например, пандемия пойдет на спад, появятся новые вакцины и лекарства от коронавируса, то нефтяные котировки и рублевые активы получат заметную поддержку», - считает он.

    По нефти консенсус-прогноз цен на следующий год дает уровень 73,4 доллара за баррель. В первой половине года - на уровне 74-75 долларов, во второй цены снизятся до уровня 72-71 доллар за баррель, говорит Деев.

    Вице-премьер Новак Александр Новак также считает, что в 2022 году сохранятся текущий уровень уровень цен на нефть – это 75 долларов за баррель, плюс-минус 10%.

    Впрочем, Деев не исключает, что в 2022-м кризисные явления в мировой экономике проявятся более ярко. Возможно, произойдет даже обвал рынков, что наверняка вызовет падение стоимости сырья, ресурсов и т.д. «Скорее всего, стоимость нефти в рублевом выражении сейчас на максимумах только за счет того, что не были спрогнозированы нужные объемы потребления после пандемии. Но в 2022 году ОПЕК, МЭА, EIA – все главные организации на рынке нефти прогнозируют снижение спроса относительно того роста, который был в этом году. Значит, не будет повода для роста цен», - рассуждает Деев.

    В целом для рубля сохранение нефтяных котировок в районе 70 долларов за баррель - положительный фактор. Но против рубля играет, например, геополитика.

    «В зависимости от общего настроения на рынках курс доллара в 2022 году можно ожидать в пределах 70-79 рублей. Это интервал, в который укладываются основные риски вроде новых штаммов коронавируса и геополитики, с одной стороны, и жесткой политики ЦБ с другой. Однако если геополитическая напряженность перейдет в военную плоскость, доллар может подняться к отметке 80 рублей и выше», - говорит Ананьев. 

    Купцикевич ждет разрядки в геополитических отношениях в начале 2022 года, что очистит рубль и акции от геополитической премии. По его прогнозу, в начале года стоимость доллара вырастет до 75 рублей, евро – к 85, но затем последует продолжительный этап снижения стоимости американской валюты.

    «Значимые основы для этого уже заложены: процентные ставки высокие, бюджетное здоровье отличное, а мировая экономика остается в цикле роста. Более того, мы ждем, что общий спрос на российский экспорт продолжит увеличиваться, так как Китай развернулся от сдерживания инфляции к политике стимулирования роста. Сырье и энергия являются топливом этого роста, что обещает повышение спроса на него для России», - говорит Купцикевич.

    При таком позитивном сценарии курс евро к концу 2022 года может опуститься до 77-75 рублей, а доллара – к 66 в 2022 году и до 60 в 2023, считает эксперт.

    Аналитики Сбербанка также ожидают, что в 2022 году рубль преодолеет геополитические риски и сможет укрепиться до 67 к доллару и до 71,7 к евро. «Основные поддерживающие факторы: высокие цены на газ, один из самых высоких уровней реальных ставок на пространстве развивающихся стран и начало внутренних инвестиций из Фонда национального благосостояния», - говорят аналитики.

    Специалисты Райффайзенбанка также ждут в 2022 году укрепления курса рубля по отношению к доллару, но более скромного - лишь до 70,4 рублей. Условием этого является отсутствие новых геополитических рисков за счет сохранения сильного текущего счета на фоне высоких мировых цен. Более активному укреплению рубля, по их мнению, помешает сохранение повышенного оттока капитала и интервенций Минфина.

    Однако Деев считает, что в 2022-м году рубль в лучшем случае  может остаться в диапазоне 73-75 за доллар и около 84-85 за евро, в худшем – потеряет порядка 10-15% своей стоимости. «Чего точно не произойдет, так это укрепления рубля: за последние 20 лет рубль постоянно только снижается к доллару и евро», - говорит он. 

    Пессимистичный сценарий, по словам Купцикевича, предполагает усиление обеспокоенности вокруг платежеспособности ряда стран. Например, после мирового финансового кризиса такие проблемы были у Греции и некоторых южных стран Европы, а в 2021 году значимым событием был дефолт китайского Evergrande. «Если мы вновь увидим сильную волну неплатежей крупных кредиторов и у правительств не окажется сил или политической воли побороть ее, то ситуация рискует быстро оказаться крайне тяжелой. В этом случае сложно прогнозировать цены на нефть или курс рубля. Даже курс в 80 рублей за доллар не выглядит невозможным», - говорит эксперт.

    Если рассматривать совсем пессимистичный сценарий, то, к сожалению, в его рамках нельзя исключать новых серьезных санкций против России - а значит, и рисков для рубля упасть вплоть до уровня 100 за доллар. Однако шансы на это не превышают 5%, заключает собеседник. 

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