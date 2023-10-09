Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.12 комментариев
В Германии заявили о начавшем давать трещину альянсе сторонников Киева
Zeit заявила о начавшем давать трещину западном альянсе сторонников Украины
Альянс сторонников Украины начинает давать трещину, рано или поздно на Западе выборы, внутренние проблемы и падение общественного интереса приведут к снижению поддержки, пишет немецкая пресса.
«Владимиру Путину это должно понравиться», – заявила газета Zeit. Как подчеркнуло издание, «российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось». Указывается, что «чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение», передает РИА «Новости».
Zeit заявила, что медленные поставки Украине западных вооружений дали России выиграть время, позволяя адаптироваться к ситуации. Россия нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии, пишет издание. Как заявила Zeit, войска России сосредоточатся теперь на «точности и эффективности».
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что администрация Джо Байдена демонстрирует сильную вовлеченность в помощь Украине, но последние события в США порождают неопределенность по будущему финансирования Киева со стороны Вашингтона.