Zeit заявила о начавшем давать трещину западном альянсе сторонников Украины

Tекст: Антон Антонов

«Владимиру Путину это должно понравиться», – заявила газета Zeit. Как подчеркнуло издание, «российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось». Указывается, что «чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение», передает РИА «Новости».

Zeit заявила, что медленные поставки Украине западных вооружений дали России выиграть время, позволяя адаптироваться к ситуации. Россия нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии, пишет издание. Как заявила Zeit, войска России сосредоточатся теперь на «точности и эффективности».

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что администрация Джо Байдена демонстрирует сильную вовлеченность в помощь Украине, но последние события в США порождают неопределенность по будущему финансирования Киева со стороны Вашингтона.