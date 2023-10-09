ЕС отметил неопределенность в финансировании Киева со стороны США

Боррель указал на неопределенность по будущему финансирования Украины со стороны США

Tекст: Антон Антонов

Боррель признал, что ЕС в краткосрочной перспективе не в состоянии восполнить «отсутствие поддержки США». Он выразил надежду, что «друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика», передает РИА «Новости».

По словам Борреля, возрастает «ответственность ЕС». Он оценил финансовые обязательства Евросоюза и государств-членов в отношении Украины в 82 млрд евро, из них 25 млрд – военные расходы. Боррель рассчитывает, что страны ЕС в 2023 году успеют договориться об изменении общеевропейского бюджета, включив в него 50 млрд евро для Украины.

Напомним, Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро. Тем временем в США идут ожесточенные дискуссии в Конгрессе по поводу согласования размеров помощи Украине.

