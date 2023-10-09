Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Атаки отражены в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества, ВСУ потеряли около 50 человек. Кроме того, российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 украинских артиллерийских расчетов, передает ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении сорваны попытки атаки ВСУ в направлениях Никольского и Приютного. Также были нанесены удары по украинским силам в районах Новодонецкого и Старомайорского, у Приютного уничтожена разведгруппа противника, передает РИА «Новости».

Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены Д-20 и четыре минометных расчета ВСУ. Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Новомихайловке, Угледаре, у Старомайорского и северо-западнее Приютного.

Напомним, на Купянском направлении Западной группировкой российских войск отражены девять украинских контратак.