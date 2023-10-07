«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.15 комментариев
Американский полковник заявил о шоке в Вашингтоне от числа противников помощи Киеву
Администрация президента США Джо Байдена была шокирована тем, как много людей выступают против поставок вооружения Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
Полковник отметил, на фоне протестов против поставки оружия ВСУ Республиканская партия США напомнила о внутренних проблемах страны: миграции и медицине, передает RT.
Макгрегор считает, что именно Вашингтон развязал конфликт на Украине.
Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Другие члены Республиканской партии заподозрили Маккарти в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.
Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.