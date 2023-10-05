Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.6 комментариев
Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США
Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.
По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.
Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, в а Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.
Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.