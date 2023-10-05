Украина направила американскую «помощь» на теракты в России

Tекст: Илья Абрамов

В среду Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что украинские террористы использовали РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

Во вторник ВСУ также обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, повредив несколько жилых домов. Несмотря на продолжающиеся удары ВСУ кассетными боеприпасами по мирным населенным пунктам, США планируют передать на Украину тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами. Представитель Пентагона Дуглас Буш заявил, что Вашингтон готов начать поставки, как только президент США Джо Байден примет такое решение.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное союзниками, передает слова дипломата «Коммерсант». Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» удары по территории России, но окончательное решение по этому вопросу остается за Украиной.

Возможные поставки ATACMS из США вызвали закономерную негативную реакцию в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказывала опасения, что Украина будет использовать американские ракеты дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма.

«Обстрел Брянской области кассетными боеприпасами – это очередной террористический акт со стороны Украины. И на фоне повторяющихся ударов по нашей территории Вашингтон говорит о поставках ВСУ ракет ATACMS. Это, безусловно, провокация и шаг, который приведет к эскалации конфликта», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Существуют небезосновательные опасения, что с помощью данных ракет Украина будет наносить удары по нашей территории. Это приведет к увеличению жертв конфликта. В то же время поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя. Наша армия продолжит выполнять свои задачи и побеждать противника», – отмечает собеседник.

«Примечательно, что США заявляют о неодобрении ударов ВСУ по территории России, но тут же позволяют Украине самой решать, как применять западное вооружение. Это говорит о лицемерии американцев. Администрация Байдена сделала ставку на этот конфликт в своей предвыборной кампании. Поэтому Штаты и дальше продолжат оказывать финансовую и военную помощь офису Зеленского и закрывать глаза на обстрелы», – подчеркнул Долгов.

«С одной стороны, поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на фронте, о чем заявляли даже в офисе Зеленского. Однако появление у ВСУ этих ракет несет определенные риски для нашей армии. В частности, Украина попробует, в соответствии со своей новой стратегией, нанести удары по нашим тылам», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт.

«ВСУ сейчас стремятся наносить удары по складам в тылу, а также центрам управления. Цель – разрушение наших логистических цепочек и срыв снабжения воюющих частей. Так Украина хочет ослабить наши войска на передовой, чтобы позже попытаться прорвать линию фронта», – поясняет он.

«Однако наши системы ПВО смогут быстро адаптироваться к ATACMS, как это было и в случае с другими ракетными комплексами.

Поэтому научиться обнаруживать и уничтожать новые боеприпасы будет несложно. Кроме того, необходимо наносить удары по складам иностранного вооружения и местам принятия решений», – акцентировал собеседник.

«С другой стороны, оснащенные кассетными боеприпасами ATACMS, учитывая их дальнобойность, могут применяться и против мирного населения ударами вглубь территории России. Поэтому нам необходимо заранее подумать о том, как правильно действовать в подобных ситуациях и информировать граждан о возможных рисках, связанных с кассетными боеприпасами», – полагает Кнутов.

«Заявления украинских чиновников о том, что ВСУ не будут использовать иностранное оружие для нанесения ударов по территории России, делаются на публику на Западе. Подобные обстрелы – это бандеровская тактика и стратегия: «пригодно все, что может умертвить москаля». Поэтому верить заверениям украинских политиков нельзя», – считает Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт.

По его словам, вопреки всем заявлениям Украина «уже сейчас наносит удары кассетными боеприпасами по приграничным территориям России, по моей родной Брянщине». «Удары наносятся по мирным и социальным объектам. Если ВСУ получат дальнобойные вооружения, то будут бить в том числе по всем направлениям, по которым смогут», – уверен эксперт. По мнению собеседника,

ракеты ATACMS есть на территории Европы и в случае санкции Вашингтона «далеко везти их не придется», Украина получит их в считаные дни.

«То, что американцы согласятся передать эти ракеты ВСУ, я не сомневаюсь. Для их пуска используются те же установки, которые запускают снаряды HIMARS», – напомнил спикер.

«Поэтому верить украинским политикам нельзя, это циничные и лживые люди, это нацисты. И американцы это знают. Надо быть готовыми ко всему. Враг лютый, и на его действия закроют глаза, никакой реакции от ООН не будет, потому что во враги записали весь российский народ. У нас только один путь – капитуляция противника. Это как борщевик, который, если не уничтожить полностью, снова вырастает. Нужно рубить под корень», – уверен собеседник.