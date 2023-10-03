Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

Реальность такова, что граждане европейских государств совершенно не хотят воевать с Россией из-за Украины. Конечно, по всему миру, и Европа здесь не исключение, находится определенное количество наемников или просто фанатиков, готовых пожертвовать собой за деньги или из ненависти к русским. Однако как необходимая для серьезного конфликта масса, европейцы не имеют никаких оснований подвергать риску свою жизнь и сравнительное благополучие. Даже поляки, которые вроде бы больше всех рвутся помериться с Россией силами.

Большая война в Европе, какие были дважды в прошлом веке, не имеет никаких социальных оснований. Дважды в первой половине ХХ века европейцы были готовы массово сражаться и умирать. Но это были совсем другие люди – обездоленные немцы и не имевшие еще даже зачатков социального государства британцы. Руководители стран ЕС находятся, таким образом, в «вилке», когда ненависть к России у них самих присутствует, а социальных причин гнать своих граждан на войну – нет.

Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость в условиях невозможности настоящей мобилизации. Евросоюз, понукаемый американцами, направляет киевскому режиму вооружения, пытается вести экономическую войну против России. Но все это тоже достаточно вяло – факты массовой закупки российской продукции и энергоресурсов прекрасно известны.

Более активна Великобритания, она уже стоит особняком и больше выглядит как придаток США, а не Европа. Но даже там понимают, что реальная война против России невозможна – это принесет им катастрофу, которой в истории еще не было. Неслучайно премьер Британии сразу бросился опровергать собственного министра обороны, когда тот заикнулся об отправке инструкторов непосредственно на Украину. Даже если Сунак и не верит, что это могло бы спровоцировать прямое столкновение с Россией, сам факт возможных потерь британских военных от российского оружия вызвал бы возмущение населения в Соединенном Королевстве.

Состоявшаяся в Киеве встреча министров иностранных дел стран Евросоюза – очередной пример подмены реальной способности к конфликту с Россией символическими жестами. Это прекрасно понимают сами европейские политики. Прозвучавшее во время встречи заявление главы германского МИД Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет «простираться от Лиссабона до Луганска», представляет собой очередной пример заклинаний вместо реальных действий.

Понимают это и в Киеве. Однако поддерживают затеянную европейцами игру в «европейское будущее» Украины. Во-первых, это должно убеждать несчастных украинцев, что жертвы в войне с братским народом России не напрасны. Во-вторых, жулики в Киеве прекрасно знают, что вся европейская политика – это имитация, и стараются, как умеют, соответствовать принятому стилю. Он сочетает в себе клоунаду и безответственные заявления, которые европейские политики уже давно привыкли делать совершенно безнаказанно. Просто потому, что от них ничего не зависит и серьезные люди на них внимания не обращают.

Для такой политики, включая «борьбу с Россией», находящиеся сейчас на вершинах европейского Олимпа деятели подходят лучше всего. Мы привыкли рассуждать о «выгорании» европейских элит, потере ими стратегического мышления и способностей отвечать за свои слова. Однако именно такая европейская политика больше всего соответствует реальному положению Европы в мировых делах.

Было бы иначе – те, кто реально контролирует в Старом Свете большие деньги и власть, выдвигали бы на высокие посты более серьезных персонажей. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, германские канцлер и глава министерства иностранных дел – все они представляют собой имитацию политики в условиях, когда от необходимости заниматься этим всерьез Европа избавлена навсегда.

Все заявления в стиле «Европа – это окруженный джунглями райский сад» показывают степень неадекватности перечисленных деятелей международной реальности. Большинство европейских политиков совершенно не видят свое будущее на национальной почве.

Блестящий пример здесь являет собой «прачка во главе государства» – бывший премьер Финляндии Санна Марин, которая через несколько месяцев после падения своего кабинета ушла из политики в большой международный консалтинг под руководством Тони Блэра. Мало сомнений в том, что и Анналена Бербок присматривает себе в будущем должность в совете директоров одной из крупных американских компаний или финансируемых США международных неправительственных организаций. Но это будет завтра или послезавтра, когда на месте Украины уже будет выжженная земля, а сама Германия окажется заполнена беженцами с Ближнего Востока. Как мы понимаем, данные последствия ее заявлений саму главу германского МИД совершенно не интересуют даже теоретически.

В принципе, нам не стоит удивляться тому, что говорят руководители стран Европы. За редкими исключениями, их речи уже больше похожи на игру актеров, единственный зритель которых находится за океаном. Потому что самим европейским избирателям также совершенно безразлично, что там говорят политики по внешнеполитическим вопросам. Рядового европейца беспокоят свои проблемы: безработица, рост цен, наплыв мигрантов. Все понимают, что для большой войны с Россией у Европы нет никаких оснований и никто их на нее не погонит.

За последние полтора десятилетия европейские граждане вообще стали мало интересоваться внешней политикой. Прекрасный показатель здесь – это то, что украинские власти и западные технологи практически перестали придумывать сюжеты про мнимые «зверства» российской армии – народ на это перестал вестись уже летом прошлого года. Все заняты своими проблемами и новости про Украину вызывают рутинное раздражение.

Поэтому, в принципе, если европейские политики и ведут себя неадекватно, то это нельзя сказать об их рядовых избирателях. Отсутствие интереса к вопросам международной жизни всегда было свойством населения стран, от которых в этой жизни ничего не зависит. Так что граждане стран ЕС вполне адекватно воспринимают свое место в мире и иллюзий, либо энтузиазма, никаких не испытывают. Разговоры о «стратегической автономии Европы», которыми пытается пичкать их президент Макрон, вызывают здоровую иронию даже у искушенных и опытных экспертов. Не говоря уже о простых европейских тружениках.

В такой благоприятной среде развивается легендарная внешнеполитическая безответственность и паразитизм, свойственные европейским государственным деятелям. Исправить это положение дел не представляется возможным, поскольку оно стало результатом эволюции места Европы в мировой политике.

Представляет ли это какую-либо опасность с точки зрения российских интересов? И да, и нет. Такое состояние Европы, конечно, означает для нас сокращение пространства, на котором может действовать и быть эффективной дипломатия. Регион, всегда бывший для России важнейшим направлением внешней политики – это пассивное население и бессмысленные политики. Европа окончательно превратилась в территориальное пространство для развертывания сил и средств США в случае конфликта с их основными противниками: Россией и Китаем.

Успехи дипломатии здесь могут иметь только фрагментарный характер, но никогда не приведут к сущностным изменениям наших отношений. Все разговоры о безопасности в Европе придется вести только с США, а для Вашингтона выживание своих союзников не является фундаментальным вопросом. Они легко ими пожертвуют в азарте конфронтации с Москвой и Пекином.

Но мы впервые в истории избавлены от угрозы, исходящей непосредственно от европейских народов. Россия имела дело с этой угрозой неоднократно и всегда побеждала. Теперь такой проблемы в ее исторически привычной форме не существует.

Когда военные усилия России на Украине окажутся достаточно убедительными для основной массы ее населения и американцев, стоящих за спиной киевского режима, Европейский союз исчезнет с этой политической сцены так, как будто его там никогда и не было. И все разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты. Все это понимают, поэтому не удивительно, что новости о встрече в Киеве и заявлениях руководительницы германского МИД не оказались в числе топовых новостей.