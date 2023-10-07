«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Число жертв атак Израиля на палестинский сектор Газа достигло 198
Число жертв бомбардировок израильскими силами сектора Газа достигло 198, сообщило палестинское министерство здравоохранения.
По его данным, количество раненных при израильских атаках составляет в настоящее время 1 610, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о гибели 161 палестинца.