Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные

Агроном Викулов объяснил, почему нельзя укрывать растения на зиму в первые заморозки

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вообще обычно на зиму укрывают цветочные культуры, например, розы, и виноград. Но несмотря на предстоящие заморозки в Москве и области в выходные, укрывать их к зиме пока не стоит, они требуют более позднего укрытия. Тем более что впереди еще будет потепление», – говорит Викулов.



Если начать укрывать растения сейчас, то дачников ждет две опасности, предупреждает специалист. Во-первых, те же розы – ремонтантные растения, то есть способные повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода. Под укрытием может создаться парниковая атмосфера, начнут пробуждаться почки. А поскольку на дворе осень, наступят холода и уличное растение будет слабеть либо может вовсе погибнуть.

Во-вторых, продолжает собеседник, при потеплении и слишком раннем укрытии создаются идеальные условия для размножения грибка, что также губительно для растений. Причем данный пункт касается всех культур, которые требуют укрытия на зиму. В связи с этим эксперт порекомендовал в эти выходные ничего с растениями не делать.

«Вообще укрывать растения на зиму следует тогда, когда температура воздуха в ночное время опускается до минус 5–7 градусов. Но до этого растения нужно подготовить: розы необходимо обрезать. Далее обязательно нужно обработать каким-либо из фунгицидов как само растение, так и грунт рядом, чтобы обезопасить растение от болезнетворных бактерий. Укрывать нужно уже с наступлением серьезных ночных морозов. То же самое касается и винограда», – делится Викулов.

Он также обращает внимание на то, что все растения должны уйти под укрытия без листвы, поскольку она под укрытием начинает заселять крону грибком. Кроме того, он рассказал, что осенняя работа в саду заключается в обрезке ягодников (малины, смородины, крыжовника), внесении удобрений и обязательной уборке опавшей листвы, поскольку она – рассадник болезней для растений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о заморозках до 1-2 градусов. Они в столичном регионе будут наблюдаться в ночь на субботу, воскресенье и понедельник. В дневное время температура ожидается ниже климатической нормы и составит 4–9 градусов. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра, уже к концу следующей недели тепло вернется в столицу.