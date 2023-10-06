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В России предложили ввести миллионные штрафы за утечку биометрии
В России предложили ввести штрафы до 20 млн рублей за утечку биометрии
Парламентарии решили разработать законопроект о введении штрафов до 20 млн рублей для юрлиц за утечку биометрических персональных данных, а в случае повторного нарушения штрафы составят от 0,1% до 3% годовой выручки.
Один из авторов документа, первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отметила, что концепцию законопроекта одобрило правительство, поэтому законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, передает ТАСС.
Как указала Рукавишникова, нововведения будут связаны с ужесточением административной ответственности за нарушение требований законодательства в области биометрических данных.
Согласно законопроекту, за действия или бездействие оператора в случае утечки биометрических персональных данных предусмотрен штраф для россиян в размере от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц – от 2 млн до 3 млн рублей, для юридических лиц – от 15 млн до 20 млн рублей.
В прошлый понедельник глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что любую биометрию, которую сегодня сдают россияне, включая отпечатки пальцев и видеоизображение, уже можно подделать. Для обеспечения безопасности, по его мнению, следует переходить к анализу ДНК.
Ранее зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин призвал повышать информированность общества о биометрических технологиях с акцентом на их безопасность и надежность.