Россия помогла Армении бензином и дизелем

Россия начала поставки нефтепродуктов в Армению по просьбе Еревана

Tекст: Вера Басилая

В сообщении на сайте российского дипведомства говорится, что в ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива из-за сложной обстановки в республике.

Россия пошла навстречу Армении, несмотря на введение правительством России временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны.

В МИД России также отметили, что МЧС обратились партнеры по поводу оказания гуманитарной помощи карабахским армянам: уже сформирован первичный список предметов, которые могут быть отправлены им в ближайшее время.

Ранее в Минобороны заявили, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения. Напомним, Владимир Путин заявил, что Армения отвергла предложения России по Карабаху и продолжила сражаться.