IT-специалист объяснил сбой в работе умной техники Xiaomi

IT-специалист Геллер рассказал, можно ли использовать умную технику во время сбоев

Tекст: Татьяна Косолапова

В России был замечен масштабный сбой в работе сайта и техники китайской компании Xiaomi. Пользователи уточнили, что не работали умные приборы, такие как пылесос и другие, они не могли подключиться к Wi-Fi. Также наблюдались проблемы с работой приложения Mi Home для управления девайсами умного дома.



«Что это было, сказать сложно, сама компания Xiaomi просто описывает это как сбой. Сбои бывают, это сложное техническое решение: где-то порвался кабель, где-то сгорел роутер важный, причин может быть миллион. Остается надеяться, что таких моментов больше не будет у этой компании. Пусть это будет для них уроком того, что нужно подобные ресурсы распределять, чтобы они не висели на одном каком-то решении», – говорит Геллер.

Поскольку сама компания признала сбои, собеседник призвал не верить в теории заговора о том, что это результат того, что попытались проверить, можно ли отключить в России «одновременно все сразу» или нет.

«Оставаться на какое-то время без технической поддержки, без связи с серверами, особенно когда речь идет об умных устройствах, в большинстве случаев безопасно. Но всегда нужно помнить, что есть шанс утечек данных, потому что потенциально это может быть не сбой компании из-за каких-то технических проблем, а взлом сторонний. В таком случае у сторонних лиц появляется доступ к личной информации пользователей. Кроме того, может произойти откат этой техники, что повлияет на ее работу – слетят настройки пользователя», – предупреждает эксперт.

Однако избежать подобных ситуаций, к сожалению, никак нельзя, продолжает специалист. Более того, он призывает не акцентировать внимание на этой теме, поскольку шанс того, что злоумышленник взломал устройства конкретного человека, чтобы завладеть именно его личными данными, крайне мала. А если происходит какой-то сторонний взлом, то, скорее всего, утекут абсолютно все данные, и это останется на совести компании, на недосмотрах в их безопасности. Перестраховаться от этого невозможно.

«Если мы покупаем подобные продукты, решения, то нужно в голове держать, что такое может быть, просто как факт. Если устройству не нужен постоянный доступ в интернет и оно работает автономно, то им и во время сбоев пользоваться можно», – заключил Геллер.

Ранее популярное приложение Discord столкнулось с техническими проблемами, сбои в его работе наблюдались по всему миру: пользователи жаловались на невозможность войти в программу – вместо этого им сообщают о блокировке IP-адреса.