Эксперты рассказали о возможных решениях проблем демографии

В послании 2021 года президент России Владимир Путин охарактеризовал демографическую ситуацию как чрезвычайную, указал Рыбальченко в статье на портале PublicO.

По его словам, нужно создать универсальные меры поддержки рождения третьего ребенка и многодетных семей, успехи есть в Сахалинской области. Там установлен мировой рекорд по темпам роста рождаемости.

В числе ключевых мер он указал жилищные меры поддержки, льготную ипотеку, льготный наем жилья и аренду жилья с правом выкупа.

«Такой широкой линейки жилищных мер нет ни в одном регионе страны. И результат – опережающий рост суммарного коэффициента рождаемости – на 0,4 детей на женщину выше общероссийского показателя. Меры действуют не для приезжих, а в отношении коренных жителей со сроком проживания не менее десяти лет», – отметил эксперт.

Писатель, медик и депутат Госдумы Татьяна Буцкая в статье на портале PublicO указала, что начинает работу большой проект Минтруда, направленный на поддержку женщин и семей в каждом отдельном регионе.

Она обратила внимание, что женщины, которые рожают детей, находятся в основном в возрасте 30–35 лет. «Но тенденция такова, что этот возрастной тип женщин уже на исходе. Дальше будет больше тех, кто моложе, кто должен родить в свои 20 лет. Но при этом у нас нет выстроенной политики поддержки именно молодежи», – отметила депутат.

По ее мнению, в демографической политике нужно попытаться «избежать перекосов», потому нужно изменить название Министерства по вопросам труда и соцполитики на Министерство семьи, труда и социальной политики, тогда у ведомства «появятся контрольные точки, за которыми надо следить», а именно: количество семей, браков, детей, рожденных в семьях и т. д.

Между тем экономист и социолог Иосиф Дискин в материале для PublicO отметил, что проблема с демографией – это «проблема изменения представлений о счастье».

«Счастье – это карьера, или счастье – жить в полноценной семье с детьми? Недавно опрос ВЦИОМ показал, что у большинства произошел очень сильный сдвиг в этом восприятии, в том числе и у молодого поколения. Идеальная семья – это полная семья, семья с детьми. Необходимо всеми силами, используя нравственные авторитеты, примеры многих наших селебрити (среди них очень много многодетных семей), объяснять, что полное счастье – это тогда, когда это семья с детьми», – указал он.