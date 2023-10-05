  • Взрывы прогремели на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев гонит людей на смерть ради селфи в Крыму
    Украина получит иранское оружие
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    Профессор РАН объяснил значимость открытия Нобелевского лауреата – 2023 россиянина Екимова
    В Нидерландах назвали поддержку Киева дешевым способом борьбы с Россией
    Пушков пояснил слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Трамп отказался возглавить Палату представителей США
    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
    Полиция Финляндии устроила проверку в бывшем генконсульстве России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    8 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    13 комментариев
    5 октября 2023, 05:25

    На Сунака решили подать жалобу в полицию из-за слов о сепаратизме в Шотландии

    Генсек шотландской партии «Альба» Макелени решил подать жалобу в полицию на премьера Британии Сунака

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный секретарь шотландской партии «Альба» Крис Макелени сообщил, что подает официальную жалобу в полицию на главу правительства Великобритании Риши Сунака из-за слов премьера о сепаратизме в Шотландии.

    Сунак, выступая на съезде правящей Консервативной партии, заявил, что силы сепаратизма в Шотландии отступают. «Альба» сочла это заявление вмешательством в расследование дела о финансировании Шотландской национальной партии и обвинила Сунака в «невыполнении распоряжений суда». По мнению Макелени, полиция должна провести расследование, так как Сунак «делает предположения о текущем расследовании полиции Шотландии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.

    Напомним, в июне из-за расследования по делу о финансировании Шотландской национальной партии была задержана бывший первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая с 2014 года возглавляла партию, выступающую за выход Шотландии из состава Великобритании.


    4 октября 2023, 10:01
    Вынесен приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой

    Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Овсянникову к 8,5 годам колонии

    Вынесен приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы, признав виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в столичной прокуратуре.

    Согласно сообщению прокуратуры, суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года, передает ТАСС.

    По данным следствия, 15 июля прошлого года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих ВС России в ходе спецоперации.

    Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.

    Напомним, Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября 2022 года. Об этом сообщил ее бывший супруг Игорь Овсянников.

    Коментарии (42)
    4 октября 2023, 16:53
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский посол в Киеве Михаэль Бродский разместил видеозапись, на которой военнослужащие из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поют песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов.

    В ролике девушки исполняют песню «Червона калина», Бродский указал, что они служат в израильской армии, передает РИА «Новости».

    Песня «Червона калина» считается гимном украинских националистов  «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России, сотрудничала с нацистской Германией) и полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в конце сентября в канадском парламенте прошло чествование украинского нациста Ярослава Гуньки. Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации фашизма.

    Коментарии (53)
    4 октября 2023, 18:12
    Украина получит иранское оружие

    CNN: США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана

    Украина получит иранское оружие
    @ Sergeant Brandon Murphy/U.S. Army/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен, будет передано Украине.

    По информации телеканала CNN, США передадут Украине «тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников», передает РИА «Новости».

    В январе французский спецназ в содействии с американскими военными перехватил судно с оружием из Ирана, следующее в Йемен.

    Коментарии (23)
    4 октября 2023, 14:57
    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

    Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

    Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

    На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

    Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 11:30
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на две новости, которые могут оказаться приятными для действующего киевского режима.

    Так, в своем Telegram-канале Медведев привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, допустившего, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. «Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – отметил зампред СБ РФ.

    Также Медведев указал, что впервые в американской истории отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. «Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев», – написал он, с иронией отметив, что в этом есть «несомненный повод для гордости», поскольку выбор стоял между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов.

    «Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – добавил зампред Совета безопасности России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 13:04
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся проникнуть на Крымский полуостров на катере и гидроциклах, попал в плен, сообщили в ФСБ. На допросе пленный заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    Попытку проникновения ДРГ в Крым спланировали в Главном управлении разведки украинского Минобороны, они использовали для этого быстроходный катер и три гидроцикла, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 октября, попытку проникновения пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Один из диверсантов попал в плен, на допросе он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    В конце августа ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.

    Коментарии (38)
    4 октября 2023, 17:48
    Трамп отказался возглавить Палату представителей США

    Трамп отказался сменить Маккарти на посту главы Палаты представителей США

    Трамп отказался возглавить Палату представителей США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Дональд Трамп ответил на предложения занять пост спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти.

    В кулуарах суда в Нью-Йорке, где Трамп выступает ответчиком по гражданскому иску, экс-президент сообщил, что не имеет амбиций возглавить Палату представителей, так как сосредоточен на возвращении в Белый дом, передает РИА «Новости». При этом он заявил о готовности помочь с выборами спикера.

    Во вторник стало известно об отставке спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Американский конгрессмен Трой Нильс предложил назначить главой Палаты экс-президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (7)
    4 октября 2023, 15:36
    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

    В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

    Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

    Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (30)
    4 октября 2023, 09:30
    FT: Украина получит 186 млрд евро при вступлении в ЕС

    Financial Times: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз

    FT: Украина получит 186 млрд евро при вступлении в ЕС
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

    В настоящее время в общей сложности восемь государств имеют статус кандидата в Евросоюз. Это Черногория, Сербия, Молдавия, Албания, Турция, Северная Македония, Украина, а также Босния и Герцеговина.

    Согласно сообщению издания, поступления Украине будут включать 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также 61 млрд евро из фонда сплочения ЕС, а всего расширение Евросоюза обойдется Брюсселю в общей сложности в 256,8 млрд евро, передает ТАСС.

    Предполагаемый масштаб необходимых изменений внесет решительные коррективы в финансовый баланс внутри блока.

    Как говорится в документе, всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС, а многие государства, которые в настоящее время являются нетто-получателями (вкладывают в бюджет меньше денег, а получают больше), станут чистыми вкладчиками.

    По оценке его авторов, с появлением новых стран-членов текущий бюджет увеличится на 21% – до 1,47 трлн евро, что соответствует примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

    «Решительные изменения» могут обернуться значительным увеличением бюджетных взносов от Германии, Франции и Нидерландов. Еще одним следствием расширения станет сокращение на одну пятую субсидий фермерам нынешних стран – членов ЕС.

    Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.

    Коментарии (28)
    4 октября 2023, 12:53
    Лауреатом Нобелевской премии по химии стал советский ученый

    Лауреатом Нобелевской премии по химии стал россиянин Алексей Екимов

    Лауреатом Нобелевской премии по химии стал советский ученый
    @ @NobelPrize

    Tекст: Ольга Никитина

    Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена россиянину Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди за фундаментальные открытия в нанотехнологиях, сообщил Нобелевский комитет.

    В мотивировочной части решения Нобелевского комитета говорится, что «независимо друг от друга Екимову и Брюсу удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве», передает ТАСС.

    Квантовые точки теперь освещают компьютерные мониторы и экраны телевизоров на основе технологии QLED, а также добавляют нюансов свету некоторых светодиодных ламп, поясняет Нобелевский комитет. Кроме того, биохимики и врачи используют их для картирования биологических тканей, говорится в сообщении.

    РИА «Новости» называет Екимова «выходцем из СССР». В 1981 году ученый впервые в мире «вырастил» в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. В настоящее время Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке.

    Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 году. В 1967-м окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ). Доктор физико-математических наук.

    С 1977 года работал в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова (ныне АО «Научно-производственное объединение «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург).

    В 1999 году стал ведущим научным сотрудником компании Nanocrystals Technology (Нью-Йорк, США). Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже и Университете Клода Бернара в Лионе (Франция), в Институте Макса Планка в Мюнхене (Германия) и Осакском университете (Япония).

    Алексей Екимов является автором более 100 научных работ и нескольких изобретений. Лауреат Государственной премии СССР (1976). Лауреат премии Р.В. Вуда, награжден Оптическим обществом США.

    Отметим, что Королевская академия наук Швеции в среду за несколько часов до официального оглашения лауреатов Нобелевской премии по химии разослала электронное письмо, в котором были названы их имена. Как сообщалось, произошло это случайно. В академии заверили, что решение еще не приняли.

    Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, «кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование» в этой области.

    Первым этой награды в 1901 году был удостоен нидерландский ученый Якоб Хендрик Вант-Гофф за открытие законов химической динамики и осмотического давления в растворах. Также премию получали Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), Лайнус Полинг (США, 1954), также награжденный в 1962 году Нобелевской премией мира.

    Всего в списке лауреатов 189 ученых, в том числе восемь женщин. Британец Фредерик Сэнгер и американец Барри Шарплесс становились обладателями премии по химии дважды.

    Единственным советским и российским ученым, отмеченным этой наградой, остается академик Николай Семенов (1956 год), один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей.

    Средний возраст лауреатов премии по химии – 58 лет. Самым молодым в списке был 35-летний француз Фредерик Жолио-Кюри, самым пожилым – 97-летний Джон Гудинаф (США).

    Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырос на 1 млн крон (91 тыс. 577 долларов) и составит 11 млн крон (1 млн 7 тыс. 344 долларов).

    Коментарии (15)
    4 октября 2023, 17:33
    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

    Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной.

    Пашинян заявил, что если его отставка даст возможность Армении преодолеть все вызовы, то он готов сделать это «через секунду», поскольку «не цепляется за кресло», передает РИА «Новости».

    Но, по его мнению, в случае отставки произойдет «прямо противоположное». Премьер отметил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

    Также Пашинян заявил, что не стал отменять визит в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался провести там встречу, передает ТАСС.

    В ходе поездки в Гранаду премьер намерен «более подробно» изложить позиции армянского руководства по ситуации с Карабахом.

    Коментарии (59)
    4 октября 2023, 08:45
    Россиянам объяснили новые правила платежей за ЖКХ

    Экономист Казанцева предупредила о новых правилах оплаты ЖКХ в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о новых правилах оплаты ЖКХ, которые вступили в силу в октябре.

    Так, согласно новым правилам, если новые затраты на содержание общедомового имущества возникли по вине кого-либо из собственников, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании. Нарушителей разыщут с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей.

    Казанцева отметила, что управляющая компания при этом не вправе необоснованно повышать сборы или затягивать процесс устранения поломок, передает РИА «Новости».

    В свою очередь председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин рассказал в интервью радио Sputnik, что в случае, если граждане уезжают на отдых на длительное время, то могут сделать перерасчет размера платы за вывоз мусора. Он уточнил, что перерасчет возможен, если человека не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения.

    При этом в УК могут попросить предъявить документы, которые бы подтверждали отсутствие жильца, например, туристическую путевку или билет на самолет.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что тарифы на коммунальные услуги должны учитывать интересы производителей, но быть доступными для людей.

    Коментарии (3)
    4 октября 2023, 20:57
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    @ NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии из-за его национальной принадлежности.

    Генсек академии Ханс Эллегрен отметил, что нужно «просто следовать процедуре определения наиболее важных открытий» и, в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, номинировать достойных ученых, «независимо от национальности», передает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

    Напомним, россиянин Алексей Екимов, а также американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года.

    Коментарии (4)
    4 октября 2023, 08:00
    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле региона кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Как сообщил Богомаз в Telegram, «украинские террористы» использовали для обстрела РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, во вторник ВСУ также обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью.

    Коментарии (23)
    4 октября 2023, 13:36
    Умер избитый кикбоксером в Москве подросток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице скончался избитый мужчиной несовершеннолетний, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу, по данным источников, подозреваемый в преступлении – это кандидат в мастера спорта по кикбоксингу Виталий Губер.

    Инцидент произошел 20 сентября на Лобненской улице, 21-летний мужчина избил 15-летнего подростка, который сделал ему замечание. Ребенок умер в результате полученных травм через две недели в больнице, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Изначально дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», но теперь подозреваемому планируется предъявить обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    По этой статье подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

    Источники в правоохранительных органах уточняли, что подозреваемый – это Виталий Губер, он является КМС по кикбоксингу. У него уже есть условные судимости за кражу и грабеж. Тимирязевский суд Москвы арестовал его 22 сентября на два месяца.

    Коментарии (26)
    Главное
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    Kia и Hyundai опровергли слухи об уходе с российского рынка
    Зеленский признал нехватку оружия у ВСУ
    Лидер немецкой АдГ попал в больницу после инцидента на митинге
    В Германии опровергли планы поставки ракет Taurus Киеву
    В ЕК отказались комментировать огромные затраты на прием Украины в ЕС
    Волочкова объяснила снимок с советским истребителем

    Рублю потребуется помощь извне

    Доллар снова превысил отметку в 100 рублей. Однако экстренного заседания от ЦБ не последовало, как это было в августе. Между тем эксперты уверены, что рублю больше неоткуда ждать поддержки, кроме как от властей. В противном случае рубль может ослабнуть и до отметки в 110 за доллар. Когда власти вмешаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюзу достанется кусок Украины похуже

    «Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – провозгласила глава МИД Германии Анналена Бербок. В реальности итоги конфликта будут для Европы иными. Больше Евросоюза от него потеряет только Украина, и то лишь потому, что Украина потеряет почти все. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

    Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». В чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Провал «контрнаступа» ведет к поражению украинской валюты

    Курс украинской валюты, который киевский режим административными методами зажал более года назад, скоро снова будет стремительно падать. А все потому, что с 3 октября Нацбанк Украины снова решил отправить гривну в свободное плавание. Почему принято такое решение и при чем здесь провал украинского «контрнаступления»? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............