Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Средства ПВО перехватили две украинские противокорабельные ракеты «Нептун»
Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские противокорабельные ракеты «Нептун» в последние сутки, сообщили в Министерстве обороны России.
Комплексы ПВО также перехватили американскую управляемую авиабомбу JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Град», указало ведомство в своем Telegram-канале.
За сутки уничтожены и подавлены средствами РЭБ 74 украинских дрона у поселков Васильевка, Кропивницкое, Пески (ДНР), Вербовое, Мирное, Ульяновка, Ильченково, Пологи (Запорожская область), Краснореченское, Белогоровка (ЛНР) и Великий Выселок (Харьковская область).
С начала СВО уничтожено: 484 самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотник, 440 ЗРК, 12 326 танков и других бронемашин, 1160 машин РСЗО, 6642 орудия полевой артиллерии и минометов.