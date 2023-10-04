Нобелевский комитет указал на значимость сделанного в СССР открытия

Нобелевский комитет: Открытые в СССР квантовые точки приносят величайшую пользу людям

Tекст: Ольга Никитина

Под термином «квантовая точка» (quantum dot – QD) понимают фрагменты полупроводника, нанокристаллы, с размерами порядка нескольких нанометров. Именно Екимов, работавший в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова, в 1981 году впервые в мире «вырастил» в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди, передает РИА «Новости».

Квантовые точки уже находят применение в биологии и медицине, а также в так называемых оптоэлектрических системах (светоизлучающие диоды и плоские светоизлучающие панели, лазеры, ячейки солнечных батарей и фотоэлектрических преобразователей). Также квантовые точки могут входить и в состав чернил для защиты документов и ценных бумаг от подделок. Нашли они применение и в бытовой электронике.

«Таким образом, квантовые точки приносят человечеству величайшую пользу», – говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Нобелевская премия по химии за 2023 год в среду была присуждена Екимову и еще двум ученым, работающим в США – Луису Брюсу и Мунги Бавенди.