Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
Маск высказался о приоритетах властей США
Маск считает, что не Украина, а американские дела должны быть в приоритете у политиков США
Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что США должны поддерживать Украину, однако американские дела, по его мнению, должны быть у Вашингтона в приоритете.
Маск написал об этом на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), комментируя решение властей США исключить из законопроекта положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи, передает РИА «Новости».
Ранее Маск привлек внимание американской общественности к миграционному кризису, посетив город Игл-Пасс на границе с Мексикой. Ситуация на американской границе, по его словам, с каждым днем становится хуже.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон решил приостановить финансирование офиса Владимира Зеленского и что это означает для России.