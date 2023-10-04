Маск высказался о приоритетах властей США

Маск считает, что не Украина, а американские дела должны быть в приоритете у политиков США

Tекст: Ольга Никитина

Маск написал об этом на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), комментируя решение властей США исключить из законопроекта положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи, передает РИА «Новости».

Ранее Маск привлек внимание американской общественности к миграционному кризису, посетив город Игл-Пасс на границе с Мексикой. Ситуация на американской границе, по его словам, с каждым днем становится хуже.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон решил приостановить финансирование офиса Владимира Зеленского и что это означает для России.