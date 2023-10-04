Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
Россиянам увеличили срок безвизового пребывания в Таиланде
Россиянам увеличили срок безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней
Прибывающие в Таиланд россияне могут пребывать на территории страны без визы в течение 60 дней, следует из решения иммиграционной службы страны, обнародованном генконсулом России в Пхукете Владимиром Сосновым.
По его словам, с 30 сентября введен новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для россиян, теперь прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу граждане России смогут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней, передает ТАСС.
Ранее Ангола ввела безвизовый режим для российских туристов. До этого Албания отменила безвизовый режим для россиян в туристический сезон.