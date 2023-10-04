Приемный отец сообщил о попытке военкомата вручить повестку Милохину

Приемный отец Дани Милохина сообщил о попытке военкомата вручить повестку блогеру

Tекст: Антон Антонов

Тюленев рассказал, что после посещения Милохиным Москвы «в середине сентября» в дом его приемных родителей «по указанию военкомата» в Анапе приходили «трое участковых», передает ТАСС.

По словам Тюленева, правоохранители хотели «вручить повестку». «Но так как Даня здесь не проживает и не прописан, они взяли с нас объяснения – у меня и у моей жены – и уехали», – сказал Тюленев.

Напомним, Милохина объявил в розыск военкомат Анапы, потому что он не встал на учет по месту жительства. Забрать в армию тиктокера попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, с этой просьбой она обратилась в Минобороны России.

Тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После сообщений о том, что его могут призвать на службу в армию, Милохин снова покинул Россию.