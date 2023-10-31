  • Новость часаФСБ задержала соучастника покушения на Царева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный плацдарм США в Европе дал трещину
    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
    Военный эксперт: Новые ракеты для Су-57 повысят скрытность истребителей
    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»
    Стало известно содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции
    Минобороны раскрыло планы Киева по провокации с биооружием «под чужим флагом»
    Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    31 октября 2023, 14:08

    В Германии призвали отменить визит Эрдогана

    Немецкий политик Винкель призвал отменить визит Эрдогана в Германию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий оппозиционный политик Йоханнес Винкель призвал отменить визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Германию, так как, по его словам, турецкий лидер «восхваляет террористов ХАМАС».

    «Эрдоган был и остается в первую очередь исламистом. Он годами разжигает ненависть к Израилю, в том числе и в Германии... Если у Германии есть еще хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана», – заявил Винкель в интервью изданию Bild, передает РИА «Новости».

    По данным издания, визит Эрдогана в Германию может состояться в ноябре.

    Ранее Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником».

    29 октября 2023, 19:40
    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии

    Эксперт Юшков: Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии

    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии
    @ Oliver Contreras/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нигерия не сможет дать Германии дополнительные объемы топлива на условиях Берлина. Поэтому ФРГ придется играть по правилам рынка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее канцлер Олаф Шольц выразил надежду на дополнительные поставки газа из Нигерии в ФРГ.

    «Нигерия сейчас активно экспортирует СПГ, причем делает это при полной загрузке своих заводов. Дать европейцам какие-то дополнительные объемы топлива она не может. Поэтому здесь не очень понятно, как и о чем собрался договариваться Шольц», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Если ФРГ хочет получить больше сырья, ей надо просто заплатить за это дороже. И тогда СПГ пойдет немцам. Но Германия хочет купить газ дешево и в больших объемах. Пойти на такие условия никто не может, поэтому Берлину придется играть по правилам рынка», – иронично замечает собеседник.

    «При этом Нигерия ранее предлагала ряд проектов на поставку трубопроводного газа в Европу. Так, была идея Транссахарского газопровода, который проходил бы из Нигерии в Алжир, а далее через Средиземное море в Европу. Но на этом маршруте то и дело происходят подрывы труб. В результате теракты приводят к рискам для инвесторов», – рассказывает эксперт.

    «Еще один проект предполагал строительство морского газопровода вдоль побережья всей Африки. Но это очень дорого. Несмотря на то, что это происходит в условиях, когда европейские политики просят газ у африканцев, вкладывать деньги все равно придется коммерческим компаниям», – продолжил он.

    «И что же видят представители этих компаний? С одной стороны – спрос. С другой стороны – постоянное изменение цены. Получается, что инвесторы не могут просчитать бизнес-план и обеспечить возвращение вложенных денег. К этому добавляется третий аспект – политики не отказываются от курса на декарбонизацию», – обращает внимание собеседник.

    «Как мы понимаем, для создания какого-то проекта необходимо подписать контракт на десятилетия. Но не очень понятно, как это делать в условиях, когда к 2050 году Европа хочет полностью отказаться от потребления ископаемых источников энергии. Поэтому Нигерия едва ли сможет заменить Россию в данном вопросе», – заключает Юшков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны, и надеются на сотрудничество.

    Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

    Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.

    Коментарии (36)
    30 октября 2023, 10:43
    В Германии призвали готовиться к войне в Европе

    Глава Минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе

    В Германии призвали готовиться к войне в Европе
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна защитить себя, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью ZDF.

    Министр считает, что конфликт на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. Писториус заявил, что Германии необходимо быть готовым к войне в Европе. По его словам,  проводить модернизацию немецкой армии быстрее, чем сейчас, невозможно, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы.

    Коментарии (25)
    29 октября 2023, 19:20
    В Германии назвали ужасающими масштабы антисемитизма в стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью изданию Bild раскритиковал проявления антисемитизма в стране.

    Масштабы антисемитизма в стране он назвал ужасающими. Также Хабек напомнил, что страна несет историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии, передает ТАСС.

    Напомним, что в Германии за несколько недель было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом.

    25 октября в генпрокуратуре Дюссельдорфа возбудили дело в отношении планировавшего устроить теракт на произраильской демонстрации в городе Дуйсбурге исламиста.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения. Шольц в эфире канала ARD заявил, что с такими демонстрациями «нельзя мириться». Кроме того, он призвал жителей Германии поддержать сограждан-евреев, гарантировать их безопасность и проявить с ними солидарность.

    Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером 18 октября в столичном районе Нойкельн вновь собрались протестующие. Акция перешла в столкновения с полицией, которые продолжались несколько часов.

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

    Коментарии (28)
    28 октября 2023, 17:18
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»

    Эрдоган: Турция объявит государство Израиль военным преступником

    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.

    По его словам, уже ведется соответствующая работа. Также президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Запад за отсутствие реакции на гибель тысяч детей в секторе Газа. Он заявил, что те, кто «проливал крокодиловы слезы» по мирным жителям, погибшим в конфликте на Украине, молчит по погибшим в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    До этого Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Коментарии (42)
    31 октября 2023, 07:24
    СМИ: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара

    Spiegel: Глава МИД Германии Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Аль Тани из-за заочных обвинений

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, сообщил обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.

    В публикации говорится, что Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF. По словам журналиста, в преддверии встречи глава МИД Германии заявила на телевидении, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма», передает РИА «Новости».

    «Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», – приводит слова главы МИД Германии автор статьи.

    В статье говорится, что подобные заявления «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи, однако в итоге эмир Катара все же встретился с Бербок в Берлине. Как отмечает обозреватель, Аль Тани объяснил «фрау Бербок», что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю.

    Напомним, в декабре прошлого года в Германии увидели опасность того, что Берлин рискует попасть в зависимость от Катара из-за отказа от российского газа.

    Коментарии (10)
    29 октября 2023, 01:29
    В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль

    На фоне планов Израиля отозвать дипломатов из Турции в Анкаре сообщили об их отсутствии в стране

    В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Израиля Эли Коэн объявил о намерении отозвать израильских дипломатов из Турции, но они покинули страну еще на прошлой неделе, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Источник РИА «Новости» заявил, что сейчас в Турции израильских дипломатов нет. Все представляющие Израиль дипломаты, в том числе посол, покинули страну 19 октября, сообщил источник, пояснив, что соответствующую ноту о планах дипломатов МИД Турции получил 18 октября.

    Отмечается, что причиной такого шага стали соображения безопасности, а не дипломатический конфликт. «Кому Коэн отдал указания вернуться из Турции, сложно понять, так как упомянутые им дипломаты уже покинули страну», – сказал источник.

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником». Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана. О том, что израильские дипломаты покинут Турцию сообщалось на прошлой неделе на фоне акций в поддержку Палестины, которые проходили в турецких городах.

    Коментарии (2)
    28 октября 2023, 21:04
    Эрдоган пригрозил войной «креста с полумесяцем»

    Эрдоган предрек Израилю одиночество и обвинил Запад в разжигании войны «креста с полумесяцем»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле задался вопросом, хочет ли Запад войны «креста с полумесяцем», а также заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа.

    «Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах», – цитирует РИА «Новости» президента Турции.

    Комментируя голосование в ООН, Эрдоган отметил, что лишь «13-14» стран поддержали позицию Израиля, отметив, что таким образом Израиль обрек себя на одиночество.

    Кроме того, он подчеркнул, что, именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами, а за резню в секторе Газа несет ответственность Запад, это также его наследие западных стран.

    Также Эрдоган обвинил Израиль в военных преступлениях, а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом», отметив, что Запад мобилизовал все силы  для их легитимации.

    На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Между тем, глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана.

    Коментарии (7)
    30 октября 2023, 08:20
    В Германии предрекли конец цивилизации

    Немецкий предприниматель Дотком: Человечество приближается к концу цивилизации

    В Германии предрекли конец цивилизации
    @ Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию, передает РИА «Новости».

    По его мнению, человечество «стремительно приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что народы России за столетия проживания рядом научились вместе преодолевать трудности, уважать традиции друг друга, военные РФ не делят себя на касты и национальности.

    Коментарии (4)
    30 октября 2023, 14:28
    В Бундестаге резко раскритиковали Шольца за использование «грязного» газа

    Депутат Бундестага Бадум резко раскритиковала Шольца за промедление с отказом от «грязного» природного газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о заинтересованности Германии в расширении поставок газа из Нигерии является скандалом и противоречит международным обязательствам страны, заявила член фракции «Союз-90»/«зеленые» в Бундестаге Лиза Бадум агентству DPA.

    Бадум заявила, что Бундестаг не может позволить себе бездействовать, когда климатический канцлер сидит сложа руки, когда касается перехода от «грязного» природного газа к возобновляемым источникам, передает ТАСС.

    Ранее Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны и надеются на сотрудничество.

    Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, почему Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии.

    Коментарии (0)
    29 октября 2023, 05:23
    Израиль предложил Эрдогану забрать ХАМАС в Турцию

    Израильский министр Бен-Гвир предложил Эрдогану забрать боевиков ХАМАС в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так защищает боевиков палестинского движения ХАМАС, то пусть заберет их, чтобы они жили в Турции, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

    Бен-Гвир в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «Эрдоган и его народ» выражают «огромную поддержку нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали» израильских детей, стариков и женщин. В связи с этим Бен-Гвир предложил Эрдогану не ограничиваться «поддержкой издалека», а «забрать их» под свою защиту в Турцию.

    Напомним, Эрдоган назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.


    Коментарии (8)
    29 октября 2023, 00:44
    Эрдоган назвал Израиль «пешкой настоящих хозяев»

    Эрдоган заявил, что «настоящие хозяева» принесут Израиль в жертву в «подходящий день»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль является «пешкой в регионе», «настоящие хозяева игры» принесут его «в жертву», когда наступит подходящий день, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган сказал, что «настоящими хозяевами игры» являются «те, кто «позволяет шалости» израильским властям», без разрешения этих «хозяев» руководство Израиля «и шагу не может сделать». По его словам, политики и СМИ на Западе помогают узаконить убийства невинных жителей сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Напомним, Эрдоган призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником», а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом».

    Коментарии (0)
    28 октября 2023, 16:54
    Эрдоган прилетел на массовый митинг в поддержку Палестины в Стамбуле на вертолете

    Президент Турции Эрдоган прибыл на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле на вертолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    Выступление турецкого президента началось с чтения Корана и молитвы. Ожидается, что Эрдоган сделает ряд заявлений относительно ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на митинге выступят лидеры партий, входящий в правящий «Республиканский альянс». Анкара также приглашала участвовать в митинге лидеров Египта, Саудовской Аравии, Ливии и Иордании.

    Ранее Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 08:50
    В Анкаре объяснили планы Эрдогана признать Израиль «военным преступником»

    РИА «Новости»: Турция не хочет точки невозврата с Израилем, но в секторе Газа запредельный градус жестокости

    Tекст: Вера Басилая

    Оставаться безучастным к запредельной жестокости невозможно, с этим и связано заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль «военным преступником», заявил дипломатический источник в Анкаре.

    Собеседник РИА «Новости» отметил, что в последнее время Анкара и Тель-Авив сделали ряд шагов для нормализации отношений: назначили послов, появились совместные проекты в энергетической сфере, шла подготовка к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль.

    По его словам, Израиль проявил запредельную жестокость в секторе Газа, с этим и связана реакция Эрдогана, но Анкара не хочет точки невозврата с Израилем.

    Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником», назвав еврейское государство оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

    После заявлений Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру забрать ХАМАС к себе.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 12:48
    В Германии задержали депутата от АдГ

    В Германии задержали баварского депутата от АдГ Халембу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ФРГ задержали депутата баварского ландтага (земельного парламента) от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Даниэля Халембу по делу о разжигании межнациональной ненависти и использованию символов антиконституционных организаций.

    Халембу задержали в Штутгарте 30 октября, сообщили в прокуратуре Вюрцбурга агентству DPA, передает ТАСС.

    В скором времени парламентарий должен предстать перед судом, который определит меру пресечения.

    По данным агентства, Халемба с 2021 года входит в пражское братство «Тевтония» в Вюрцбурге. В 2023 году в помещениях этой структуры прошли обыски по подозрению в использовании нацистских символов, наклеек и надписей расистского характера.

    Халембу избрали в земельный парламент Баварии 8 октября.

    Коментарии (0)
    29 октября 2023, 09:19
    Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики

    Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой республики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики, отметив, что страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Путин выразил уверенность, что хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Россия и Турция успешно координируют усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки, страны и впредь будут наращивать весь комплекс связей для построения более справедливого миропорядка, подчеркнул российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обострение ближневосточного конфликта.

    Коментарии (4356)
    Главное
    Минобороны показало уничтожение танка ВСУ российским FPV-дроном
    Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    В Польше назвали провал ВСУ спланированным в Вашингтоне
    В Британии испугались возмездия России Западу за помощь Украине
    В Париже дома евреев пометили звездами Давида
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    Сбер увеличил максимальные ставки по вкладам до 14% годовых

    Нефть по 250 долларов за баррель невыгодна никому

    Цены на нефть резко вырастут вплоть до фантастических 250 долларов за баррель, если в конфликт на Ближнем Востоке активно втянутся Иран и США. Такой сценарий невыгоден никому, даже странам – экспортерам нефти, удаленным от зоны конфликта. Какую цену придется заплатить экономикам за этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые регионы учатся учить по-русски

    Одной из ключевых задач восстановления новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – стала интеграция их образовательного пространства с общефедеральным. Дело не только в переподготовке преподавателей, но и в восстановлении инфраструктуры и оборудования детсадов, школ, вузов. О том, как происходит этот процесс, газете ВЗГЛЯД рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. Подробности

    Перейти в раздел

    Военный плацдарм США в Европе дал трещину

    Появились первые результаты победы на выборах в Словакии «пророссийского» политика Роберта Фицо, и они стали крайне неприятными для Вашингтона. Словакия начала пробовать способы изменить военный договор с США, срочно заключенный прямо перед началом украинской спецоперации. Почему Фицо видит в этом договоре прямую угрозу для безопасности своей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............