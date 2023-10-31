Политолог: Участники беспорядков в Дагестане подыграли противникам России

Политолог Данилин: Настоящие герои Дагестана сегодня сражаются в зоне СВО, а не захватывают аэропорты

Tекст: Олег Исайченко

«Произошедшее в Дагестане абсолютно неверно со всех точек зрения. Юридически мы имеем дело с преступлением, участники которого должны быть наказаны в соответствии с нормами закона. Этически же участники беспорядков фактически предали Россию, чьи солдаты в настоящий момент участвуют в очень тяжелом конфликте», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Несколько сотен людей стали заложниками совершенно неверных идей. Они, может и неосознанно, но оказали помощь и подыграли противнику за счет попытки дестабилизации внутриполитической ситуации», – подчеркивает собеседник.

«Вся страна консолидировалась вокруг российского флага. Люди живут с мыслью о том, какую лепту они могут внести в общую победу. В это же время некоторые граждане пытаются устраивать диверсии на железных дорогах или, как в Дагестане, решаются на захват аэропорта. Данное поведение аморально, поскольку их же земляки в настоящий момент сражаются за свободу и справедливость. Именно в зоне СВО куются реальные герои России», – отмечает эксперт.

«Поэтому жесткая позиция президента в отношении событий в Махачкале абсолютно понятна. Страна нуждается в народном единении. Допускать этнические распри внутри нашей Родины в столь сложный исторический момент нельзя. Уверен, все участники и зачинщики беспорядков в Дагестане понесут заслуженное наказание», – резюмирует Данилов.

Ранее Владимир Путин провел большое совещание по ситуации в Дагестане. Он отметил, что офис Зеленского совместно с «западными покровителями» попытался инспирировать погромы в России. Президент подчеркнул, что «драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты» пытаются использовать для раскола «нашего многонационального и многоконфессионального общества». Для этой цели применяются ложь, провокации и «изощренные технологии психологической и информационной агрессии».

Президент также назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе конфликта на Украине со злом и угнетением, с нацизмом и неонацизмом. «Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», – сказал Путин.

