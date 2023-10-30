Путин назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом

Tекст: Ольга Иванова

«Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», – отметил президент.

Он также добавил, что Россия сражается на поле боя за будущее и принципы справедливого мироустройства, передает РИА «Новости».

«Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», – сказал Путин.

В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов беспорядков.