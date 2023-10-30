  • Новость часаПутин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
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    Посол: Граждане Израиля не пострадали в аэропорту Махачкалы
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    6 комментариев
    30 октября 2023, 22:51

    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности

    Владимир Путин: Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности

    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Главными бенефициарами мировой нестабильности являются нынешние правящие элиты США и их сателлиты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна», – заявил Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

    «США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

    29 октября 2023, 12:36
    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО

    NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины

    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО
    @ wikipedia.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны, которые сочетают в себе американские ракеты и советские пусковые установки. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.

    Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.

    Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.

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    28 октября 2023, 12:17
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России

    Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.

    По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

    По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

    Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

    Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

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    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

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    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

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    28 октября 2023, 16:40
    Лавров: Запад вырастил из Украины монстра

    Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

    Tекст: Вера Басилая

    Запад превратил Украину в монстра, которого уже начинает побаиваться, потому что Владимир Зеленский и его союзники стали меньше слушаться и больше предъявлять претензий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России отметил, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине, поскольку, как считает Лавров, Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, передает БелТА.

    По словам Лаврова, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, но Вашингтон продолжает науськивать Киев.

    До этого Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

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    30 октября 2023, 13:16
    Кремль анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Песков анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин в понедельник намерен провести совещание по событиям в региональном центре Дагестана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент планирует очное совещание по событиям в Махачкале, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин вечером в воскресенье и утром в понедельник получал и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы региона Сергея Меликова.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под свой контроль уголовное дело о беспорядках в Дагестане. У участников беспорядков начались обыски.

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    30 октября 2023, 14:59
    В США выросло число желающих изучать «русскую математику»

    Redacted: Американцы выбирают «русскую математику» из-за разочарования в системе образования США

    В США выросло число желающих изучать «русскую математику»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы разочаровались в системе образования США и записывают своих детей на дополнительные курсы по «русской математике», сообщает Redacted.

    В новом выпуске YouTube-подкаста ведущие обсудили растущую тенденцию родителей в США водить своих детей на курсы по «русской математике», которая набирает большую популярность среди преуспевающих учеников, передает RT.

    Ведущие считают, что американцы разочаровались в собственной системе образования, которая «не соответствует стандартам». Они также отметили, что «у России есть стремление к совершенству», тогда как в США нет стремления к чему-либо.

    Ранее член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар внесла на рассмотрение Конгресса США проект закона, которым предусматривается обучение американских школьников «опасностям коммунизма и схожих политических идеологий».

    Коментарии (0)
    28 октября 2023, 14:10
    Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск опубликовал мем в соцсетях, где высмеивается расположение американских военных баз вокруг территории Ирана.

    В меме указано: «Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну», передает РИА «Новости».

    Также миллиардер прокомментировал изображение словами «Ох, какая Ирания».

    Ранее Белый дом заявил о нежелании США ухудшать отношения с Ираном.

    Напомним, Reuters сообщал, что американские F-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. Эти склады якобы принадлежали Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    После этого появилась информация о нападении на американскую военную базу в Ираке шиитских беспилотников.

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    30 октября 2023, 11:06
    Американский эксперт упрекнул Байдена в глупом поступке по отношению к Путину

    Американский эксперт Сакс упрекнул Байдена в глупом поступке по отношению к Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Статью Сакса «Фиаско неоконсерваторов на Украине» опубликовала греческая газета «Катимерини» – одна из наиболее антироссийских в Греции, передает РИА «Новости».

    Как полагает Сакс, Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Он добавил, что правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой, должно срочно изменить курс.

    По его словам, Британия рекомендует США пойти на эскалацию, поскольку цепляется за имперские грезы XIX века, американские неоконсерваторы держатся за имперское высокомерие, но необходимо, чтобы возобладало более хладнокровное отношение.

    Сакс предлагает США начать переговоры с Россией и пообещать не расширять НАТО на восток.

    Ученый отметил, что президент Джо Байден должен проинформировать президента Владимира Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток, если они достигнут нового соглашения по вопросам безопасности. Сакс добавил, что Байдену следует согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, аналогичному, хотя и не во всех деталях, предложениям президента Путина от 17 декабря 2021 года.

    «Со стороны Байдена было глупо отказываться от переговоров с Путиным в декабре 2021 года. Теперь настало время сделать это», – полагает ученый.

    Ранее в США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем.

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    29 октября 2023, 16:46
    В МИД объяснили цели новой резолюции США в ООН по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    США в своем новом проекте резолюции в ООН не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотели закрепить за Израилем право на самооборону, заявили в МИД России.

    На сайте ведомства указывает, что Вашингтон преследовал цели далекие от задачи прекращения кровопролития и облегчения страданий мирных палестинцев и израильтян. В МИД указали, что проект США «был пронизан односторонним осуждением движения ХАМАС с закреплением за Израилем права на самооборону».

    Напомним, Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США. При этом Совет Безопасности ООН не принял и предложенный США проект резолюции, в котором нет призыва к прекращению огня.

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    30 октября 2023, 21:50
    Путин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
    Путин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин.

    «События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил российский лидер в ходе совещания по ситуации в Дагестане, передает РИА «Новости».

    В воскресенье вечером в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. В результате пострадали десятки человек, в том числе полицейские. Ущерб, причиненный беспорядками аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

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    29 октября 2023, 15:24
    Анонсирована встреча Путина с Общественной палатой

    ТВ: Путин на неделе планирует международные контакты и встречу с Общественной палатой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе может пообщаться с зарубежными коллегами, анонсировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Ожидается у Путина и ряд других мероприятий, передает ТАСС. Так, в День народного единства (4 ноября) глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

    Также в ближайшие дни у Путина запланирована встреча с новым составом Общественной палаты – он был сформирован несколько месяцев назад. В графике есть и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

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