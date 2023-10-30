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Глава Народного Совета ЛНР пригласил провокаторов из Дагестана участвовать в СВО
Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко пригласил провокаторов из Дагестана, устроивших накануне беспорядки в аэропорту Махачкалы, приехать в Донбасс и участием в специальной военной операции (СВО) показать свое желание отстаивать интересы России.
«Как показывает практика, не бывает плохих наций, бывают только плохие люди, поэтому все те события, которые происходили вчера в нашей стране, показывают то, что кучка провокаторов возомнила себе, что они могут говорить за целую большую многонациональную страну», – сказал он, видео с его обращением опубликовал Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр».
Он пригласил участников беспорядков приехать в Донбасс и свою накопившуюся энергию направить на защиту государства. Мирошниченко рассказал, что когда находился на боевых позициях, одним из его из командиров был дагестанец.
«Поэтому для меня особо было неприятно видеть те события, которые происходили. Поэтому пусть приезжают, мы покажем дорогу, где нужно действительно отстаивать свою страну и действительно ее защищать. Ну а для всех остальных наций Россия многонациональная, тем более в преддверии Дня народного единства мы всегда показывали, что у нас люди живут в мире и созидании», – заключил он.
В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов беспорядков.