В Москве повышены тарифы на проезд в городском транспорте

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса, с 15 октября из-за ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию изменится ряд тарифов на проезд в московском транспорте.

Стоимость билетов на 365 дней по тарифу «Единый» в центральной зоне и пригороде, а также билет «Автобус-Трамвай» останется без изменений, их можно заморозить на четырнадцать дней. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рубля. Также прежней остается стоимость проезда на регулярном речном транспорте.

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. В дептрансе также отметили, что московские безлимитные билеты и проездные для обучающихся по-прежнему являются самыми доступными среди крупных городов России.

В августе в Москве ввели льготный проезд для дошкольников семи лет по карте москвича.