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Минпромторг анонсировал постройку 39 служебных судов к 2030 году
Минпромторг: Около 39 служебных и вспомогательных судов планируется сдать в России к 2030 году
Около 39 служебных и вспомогательных судов, таких как ледоколы, научно-исследовательские суда, буксиры и прочие, планируется сдать в России к 2030 году, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
По сообщению пресс-службы, востребованными у основных заказчиков являются служебные и вспомогательные суда, к которым относятся научно-исследовательские суда, ледоколы, аварийно-спасательные и обстановочные суда, суда снабжения и обеспечения, буксиры и другие, при этом все эти суда имеют или могут иметь ледовый класс, передает РИА «Новости». Там добавили, что до 2030 планируется завершить строительство до 39 единиц таких судов различных проектов.
Среди судов, которые ожидаются к сдаче к 2030 году, атомные и дизельные ледоколы, многофункциональные НИС, суда снабжения, обстановочные суда и другие, в том числе 10 судов река-море проекта RSD 59 Арктик.
В 2023-2024 году планируется сдать, в частности, серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия», буксир-спасатель проекта NE025, аварийно-спасательное судно проекта MPSV06.
Ранее президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия».