Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Истребители США вынудили самолет приземлиться из-за приближения к Байдену
Американские истребители вынудили приземлиться гражданский самолет, который оказался в закрытой из-за Байдена зоне
Гражданский самолет оказался в ограниченном для полетов воздушном пространстве в штате Делавэр, в воздух были подняты американские истребители. Полеты ограничивали из-за присутствия президента США Джо Байдена в указанном районе, сообщили пул Белого дома и Секретная служба США.
Пул Белого дома сообщил, что «истребители поднялись в воздух», поскольку «самолет нарушил ограниченное воздушное пространство». Как сообщили в Секретной службе США, инцидент произошел после 14.00 по местному времени (21.00 мск) в районе Уилмингтона.
Сообщается, что речь идет о гражданском самолете, который в итоге приземлился в близлежащем аэропорту. На график Байдена инцидент не повлиял. Как заявили в Секретной службе, проводится расследование, передает РИА «Новости».
В Делавэре находится дом Байдена. Президент США и его супруга отправились в этот американский штат в пятницу вечером, передает ТАСС.