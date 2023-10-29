Истребители США вынудили самолет приземлиться из-за приближения к Байдену

Американские истребители вынудили приземлиться гражданский самолет, который оказался в закрытой из-за Байдена зоне

Tекст: Антон Антонов

Пул Белого дома сообщил, что «истребители поднялись в воздух», поскольку «самолет нарушил ограниченное воздушное пространство». Как сообщили в Секретной службе США, инцидент произошел после 14.00 по местному времени (21.00 мск) в районе Уилмингтона.

Сообщается, что речь идет о гражданском самолете, который в итоге приземлился в близлежащем аэропорту. На график Байдена инцидент не повлиял. Как заявили в Секретной службе, проводится расследование, передает РИА «Новости».

В Делавэре находится дом Байдена. Президент США и его супруга отправились в этот американский штат в пятницу вечером, передает ТАСС.



