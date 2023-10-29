Foreign Policy заявил об адаптации России к лимиту цен на нефть

Foreign Policy заявил о неэффективности введенного Западом лимита цен на российскую нефть

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Foreign Policy, лимит цен, по мнению его сторонников, «сковывает» Кремль, но критики считают, что Москва «легко обходит ограничение», оказавшееся неэффективным. Издание считает, что поначалу ограничения оказывали влияние на Россию, но сейчас она смогла полностью адаптировался и активно торгует с государствами, не поддержавшими лимит, передает РИА «Новости».

При этом сторонники потолка цен выступают за его усиление. В частности, предлагается ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. По мнению Foreign Policy, это нанесет удар по мировой экономике.

Издание пишет, что политикам не нравится признавать, что «идеальных санкций не существует». Как заявил Foreign Policy, лимит «сработал в прошлом году», но он «не задумывался как долгосрочная мера». Подчеркивается, что «объект санкций всегда адаптируется».

Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают.