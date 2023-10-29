Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Артиллерия Израиля обстреляла территорию Сирии
Al-Mayadeen сообщил об израильском артиллерийском обстреле сирийской провинции Эль-Кунейтра
Артиллерия Израиля нанесла удары по территории Сирии, под огнем оказалась провинция Эль-Кунейтра, сообщили СМИ.
По информации Al-Mayadeen, Израиль обстрелял сельскую местность, передает РИА «Новости».
В среду израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. Напомним, до 1967 года в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра входили оккупированные сейчас Израилем Голанские высоты.