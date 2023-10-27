Нетаньяху подсказали формулу победы над ХАМАС

Экс-разведчик Риттер: Израиль загонит ХАМАС в ловушку, предложив переговоры

Tекст: Ольга Никитина

Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что Израиль может выиграть войну сегодня, если будет следовать следующей формуле. Первым шагом – прекратить бомбардировки, призвав к немедленному прекращению огня и разрешив поставки гуманитарных грузов. По мнению Риттера, это позволит премьер-министру Биньямину Нетаньяху предстать «спасителем» палестинского народа. После этого, как считает экс-разведчик, Израилю следует заявить, что он готов сесть с ХАМАС за стол переговоров для обсуждения тем заложников и заключенных, передает РИА «Новости».

Главным условием для переговоров должно стать отсутствие посредников, тогда ХАМАС будет вынужден признать Израиль, отметил американский разведчик.

По его оценке, сейчас Израиль политически проигрывает войну. Впервые в истории мировая общественность выступила в поддержку палестинцев, отметил он. Риттер считает, что все происходящее соответствует изначальному сценарию ХАМАС, и победить в прямой конфронтации Израилю не удастся.

«ХАМАС невозможно победить, если пытаться истребить их, потому что ХАМАС – это идеология, основанная на понятии сопротивления. Чем больше вы будете стремиться уничтожить их, тем больше будет расти желание палестинцев сопротивляться», – предупредил Риттер.

Аналитик посоветовал Нетаньяху обрушить продуманный палестинским движением сценарий и предложить переговоры. Если же ХАМАС откажется, движение потеряет поддержку, полученную за последнее время, и вновь станет «плохим парнем» в глазах мирового сообщества, заключил Риттер.

Накануне израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что израильскую наземную операцию в секторе Газа начнут без объявлений, неожиданно.