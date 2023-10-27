Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.10 комментариев
Российские ученые придумали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
Российские ученые придумали способ полного самоуничтожения захваченного противником беспилотника
Российские ученые предложили ввести в состав пластиков корпуса беспилотника воспламеняемые наночастицы металла для полного самоуничтожения захваченного противником летательного аппарата, сообщили в пресс-службе РХТУ имени Менделеева.
По мнению научного сотрудника целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрия Патрикеева, в случае захвата беспилотника противником уничтожение электроники может оказаться недостаточной мерой, передает РИА «Новости».
Ученый считает, что выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причем без применения боекомплекта на случай, если он уже израсходован к моменту захвата.
Разработчики предложили внедрить в структуру полимерных пластиков, из которых состоит корпус беспилотника, наночастицы металлов, которые, как и термит, можно воспламенить компактным лазером. В РХТУ отметили, что это позволит не только обезопасить содержащуюся в дроне информацию, но и создать новый подвид дронов-камикадзе.
В РХТУ разработали новый состав, относящийся к классу термитов. Изначально так называли смесь железной окалины и порошка алюминия, однако сейчас это определение применяется к двухкомпонентным смесям вида металл (или реже неметалл) – оксид металла.
Разработанная смесь из кремния и оксида железа позволяет получить высокую температуру и при этом не выделяет газы при горении. Этот состав не выделяет большие объемы продуктов горения, поэтому безопасен для корпуса устройства. Кроме того, в нем нет традиционного для термитов алюминия, из-за которого могли бы образовываться горячие растекающиеся по носителю жидкие продукты горения. Состав обладает значительной фоточувствительностью, поэтому может быть подожжен маленьким лазером.