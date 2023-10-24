Израильский эксперт: Неспокойное состояние Ближнего Востока связано с ошибками Обамы

Политолог Ципис: В Израиле к Обаме относятся прохладно, к Байдену чуть теплее

Tекст: Илья Абрамов

«Обама не будет высказываться в поддержку Израиля, потому что он близок к мусульманам. Да и в целом это личное мнение человека, который уже давно не президент США. Время, когда его слова имели вес, прошло», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«В Израиле к Обаме относятся прохладно, к Байдену чуть теплее, а вот к Трампу было самое хорошее отношение. Дело в том, что демократы часто проводят антиизраильскую повестку, к чему их подталкивает, как ни парадоксально, одна из частей еврейского лобби. Другая, напротив, влияет на республиканцев, чтобы они поддерживали нашу страну», – подчеркивает он.

«Политика Обамы очень сильно повлияла на текущую ситуацию с Израилем и ХАМАС, так как она очень сильно концентрировалась на Ближнем Востоке и на мусульманском мире. В это время, например, произошла Арабская весна, которая определила текущее состояние региона. В частности, именно благодаря ей подняли голову многие радикальные исламские движения», – акцентирует эксперт.

«При этом не стоит излишне серьезно воспринимать и слова действующего президента США. Американские силовые структуры достаточно автономны и решают за счет конфликта свои задачи. Например, ВПК стремится получить больше оружейных контрактов, Пентагон пытается усилить свои позиции за счет трагедии 7 октября», – отмечает собеседник.

«Однако Вашингтон действительно может повлиять на Израиль в части отмены операции в Газе несмотря на то, что больше половины израильтян требуют ее начала. Если эти планы не будут реализованы, случится моральный надлом у населения и внутриполитический кризис, который может привести к отставке правительства», – пояснил он.

«Возможно, США целенаправленно ведут к такому исходу. Это безусловно вызовет недовольство в Тель-Авиве по отношению к Вашингтону, но я не думаю, что оно будет сильным. Так как Белый дом предвидел возможные последствия отмены операции в Газе, он попытался задобрить наших граждан заранее, например, отменив визы», – резюмировал Ципис.

Ранее экс-президент США Барак Обама призвал не игнорировать методы борьбы Израиля с ХАМАС и не преуменьшать страдания палестинцев. «Тысячи палестинцев уже были убиты в ходе бомбардировок Газы, многие из них дети, еще сотням тысяч пришлось оставить свои дома», – отмечает он в статье для издания Medium.

Он подчеркнул, что действия Израиля, который перекрыл поставки продовольствия, подачу воды и электричества в регион, могут «ожесточить подходы поколений палестинцев, подорвать глобальную поддержку Израиля» и пойти на пользу «его врагам». Это помешает «усилиям по достижению мира и стабильности в регионе».

Обама заявил, что «способы проведения Израилем боев против ХАМАС имеют значение», действия Израиля не должны нарушать международного права. По его словам, даже тщательно спланированные операции часто подвергают риску гражданских. Он считает необходимым не только противодействовать антисемитизму, но и не преуменьшать страдания палестинцев.

Напомним, действующий президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что тому следует действовать в соответствии с «законами войны». В частности, речь идет о «защите гражданского населения в Газе, застигнутого конфликтом, который начал ХАМАС». При этом американский лидер подчеркнул, что Штаты поддерживают «право Израиля на оборону и обязанность обеспечивать безопасность своих граждан».

Ранее The New York Times писала, что Вашингтон советует Израилю отложить начало наземной операции в надежде «выиграть время для переговоров по освобождению заложников и позволить большему количеству гуманитарной помощи достичь палестинцев в изолированном анклаве». Кроме того, американские чиновники также хотят подготовиться к «нападениям на интересы США в регионе со стороны поддерживаемых Ираном группировок, которые, вероятно, активизируются, как только Израиль полностью перебросит свои силы в сектор Газа», пишет газета. В другой публикации издания говорится, что промедление начала операции вызывает разногласия внутри израильского правительства.