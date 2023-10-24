Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
В Белгородской области за сутки зафиксировали 50 прилетов со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: В Белгородской области за сутки зафиксировали 50 прилетов со стороны ВСУ
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 50 боеприпасов, также совершено две атаки с помощью БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено семь артиллерийских снарядов, по селам Щетиновка и Журавлевка – по три артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – два, в Солнцевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, передает ТАСС. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Гладков добавил, что в Волоконовском районе в понедельник ВСУ из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 17 гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов. В Грайворонском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа над селом Казачья Лисица.
В Краснояружском районе 23 октября под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлен один прилет. В Шебекинском округе по хутору Панков было выпущено четыре минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка и хутору Марьино – три и два минометных снаряда соответственно, по поселку Ленинский и хутору Балки – по одному минометному снаряду.
По словам губернатора, ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ.