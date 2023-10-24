Губернатор Гладков: В Белгородской области за сутки зафиксировали 50 прилетов со стороны ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено семь артиллерийских снарядов, по селам Щетиновка и Журавлевка – по три артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – два, в Солнцевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, передает ТАСС. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Гладков добавил, что в Волоконовском районе в понедельник ВСУ из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 17 гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов. В Грайворонском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа над селом Казачья Лисица.

В Краснояружском районе 23 октября под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлен один прилет. В Шебекинском округе по хутору Панков было выпущено четыре минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка и хутору Марьино – три и два минометных снаряда соответственно, по поселку Ленинский и хутору Балки – по одному минометному снаряду.

По словам губернатора, ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ.