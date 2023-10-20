В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново – установлено 32 прилета, никто не пострадал, в одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи, сейчас ЛЭП восстановлена, передает ТАСС.

В Белгородском районе в четверг по селу Журавлевка ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – шесть. Система ПВО над селами Никольским, Ястребово и Варваровка сбила по одному БПЛА самолетного типа. В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено два самодельных взрывных устройства.

По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено два и девять минометных снарядов соответственно. В Волоконовском районе из гранатомета ВСУ обстреляли окраину хутора Старого – зафиксировано десять гранатометных выстрелов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – три и шесть минометных снарядов соответственно.

В Краснояружском районе 19 октября под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Красная Яруга – установлено десять прилетов. По окраинам сел Теребрено и Вязовое было выпущено четыре и два артиллерийских снаряда соответственно.

Как сообщил губернатор, в Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино», селам Середа и Белянка выпущено по три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.