Володин призвал изолировать «выжившего из ума» Байдена

Володин: Основанный на правилах США мировой порядок изжил себя

Tекст: Ольга Никитина

«Строили, строили и не построили», – написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя недавние заявления президента США.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, Байдену следовало также признать, что Вашингтон в стремлении сохранить свою гегемонию принес миру только вред: экономические цепочки нарушены в результате торговых войн, Евросоюз погрузился в глубокий кризис, растет напряжение вокруг Тайваня, «полыхают» Украина и Ближний Восток. Все эти проблемы стали следствием правления Байдена, уверен Володин.

В бизнесе никто не доверит деньги второй раз тому, кто до этого довел до банкротства. По словам Володина, в политике действует такой же принцип. Теперь никто в мире не согласится, чтобы Байден и США, уже разрушившие систему глобальной безопасности, стали строить новый миропорядок в собственных интересах.

80% населения планеты, как отметил Володин, считают, что отношения необходимо развивать на принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения.

«Мир изменился, став многополярным. Попытки вновь перекроить его по американским лекалам не приведут ни к чему хорошему, только к глобальной катастрофе», – добавил он.

«Выживший из ума Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну», – заключил Володин.

В Кремле ранее согласились с заявлениями Байдена о необходимости нового миропорядка, отметив при этом, что новый мировой порядок не будет американоцентричным и не будет крутиться вокруг США.