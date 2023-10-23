В Италии стартовал показ российского художественного фильма «Свидетель»

На первый просмотр фильма пришли более 50 человек, это были как коренные итальянцы, так и россияне. Итальянские СМИ, такие как Radio Roma TV, L'antidiplomatico, Tatiana Santi (ex Sputnik), L'indipendente (newspaper), Visione TV, тоже приняли участие в первом открытом показе.

После просмотра фильма к зрителям обратился главный герой картины, российский актер театра и кино Карэн Бадалов, сыгравший скрипача Даниэля Коэна.

Также на просмотр фильма пришел Мауро Пуцолу – отец итальянского добровольца, погибшего при штурме поселка Первомайское в ДНР Элиа Пуцолу.

После первого показа, запланированного в Риме, фильм отправится в турне по театрам и демонстрационным залам по всей Италии. Мероприятия уже запланированы в Болонье, Реджо-Эмилии, Римини, Чезене и других городах.

Главный герой фильма – Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 года он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира.

«Вчера, 22 октября 2023 года, мы организовали в Риме первый показ российского фильма «Свидетель» с итальянскими субтитрами. Публика его приняла отлично, самым частым комментарием было: «Это шедевр». Я полностью согласен с этой оценкой и позволю себе подчеркнуть, что для такого журналиста, как я, освещающего данные события, я прекрасно себя идентифицирую с ролью главного героя. Я чувствовал себя точно так же, как и он, когда в телестудии его заставляют слушать совершенно искаженное и видоизмененное повествование, не имеющее ничего общего с реальностью. Люди, которые даже не знают, где находится Донбасс, утверждают, что знают его лучше меня, «живущего» в нем каждый день. Я благодарю продюсеров за то, что они позволили нам совершить это маленькое чудо, позволив итальянской публике присутствовать на показе «Свидетеля». Я верю, что такие маленькие "ручейки", как этот, все-таки соединятся в полноводную реку – и люди смогут узнать правду», – рассказал итальянский журналист и автор Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.