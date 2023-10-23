В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
В многоквартирном доме под Волгоградом произошел взрыв газа
Причиной пожара в многоквартирном доме под Волгоградом стал взрыв газа
Причиной возгорания в многоквартирном доме в Котельниковском районе Волгоградской области стал взрыв газа, пострадали два человека, сообщил глава района Сергей Понкратов.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в Котельниковском районе из-за пожара в многоквартирном доме проведена эвакуация жильцов, по предварительным данным, пострадали два человека. Причины возгорания не назывались.
Как сообщил источник ТАСС, газ взорвался, одного пострадавшего отвезли в больницу, тяжелое состояние,состояние второго пострадавшего ему в настоящее время неизвестно.
По данным регионального ГУ МЧС, огонь распространился на две квартиры на пятом этаже, эвакуированы 70 человек. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, в реанимацию госпитализирован пострадавший мужчина, также помощь медиков понадобилась девочке, угрозы ее жизни и здоровью нет. На месте происшествия работают профильные службы.
Ранее в Балашихе в жилой многоэтажке взорвался газ, обрушились несколько этажей. Есть жертвы среди жильцов и спасателей. Основной причиной взрыва назвали утечку газа в одной из квартир.