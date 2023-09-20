Названа основная версия взрыва в доме в Балашихе

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительным данным, утечка газа в одной из квартир стала причиной взрыва в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, передает ТАСС. Очевидцы утверждают, что утечка произошла в квартире, в которой никто не жил.

После взрыва СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в управляющей и газовой компании проводятся обыски. Следователи изымают необходимую документацию и допрашивают работников, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Следователи и криминалисты также работают на месте происшествия, для координации действий прибыл и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.

В медицинских службах сообщили, что в результате взрыва газа в Балашихе пострадали 11 человек. Один из них госпитализирован, десять отправлены на амбулаторное лечение, передает ТАСС.

Взрыв, прогремевший в доме в Балашихе, ощущался в соседних домах. «Мы сидели с мамой завтракали, резко произошел очень сильный взрыв, и у нас очень сильно трясло дом. Что происходило в том доме – страшно представить» – рассказала живущая по соседству женщина изданию «Газета.Ru».

«Эвакуировали весь подъезд. С той стороны дома видно, что как минимум две квартиры обвалило, то есть там балконов нет, вплоть до того, что стены нет» – сообщила она.

Еще одна очевидица происшествия добавила, что в результате взрыва пострадали квартиры с пятого по первый этажи. «Там очень громко кричала женщина из-под завалов, потом я ее уже не слышала. Она затихла, я так думаю, это она умерла» – рассказала женщина.

В среду в подмосковной Балашихе произошел взрыв в многоэтажном доме, есть жертвы среди жильцов и спасателей.