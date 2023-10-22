«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
СМИ: В Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа
78.ru: В Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за отказа дать вейп
В Петербурге 15-летний подросток напал на ровесника с пневматическим пистолетом, чтобы отобрать у него электронную сигарету, сообщили СМИ.
Как пишет 78.ru, инцидент произошел накануне около 17 часов у дома № 116 на Гражданском проспекте. Отмечается, что парень попытался отобрать электронную сигарету у 14-летнего подростка, но после отказа решил достать пневматический пистолет и несколько раз выстрелить в него, передает РИА «Новости».
По данным издания, стрелявшего задержали, он оказался студентом колледжа, а пострадавшему потребовалась помощь врачей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
В октябре МЧС предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах.
Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на здоровье.