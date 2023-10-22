СМИ: В Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа

78.ru: В Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за отказа дать вейп

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет 78.ru, инцидент произошел накануне около 17 часов у дома № 116 на Гражданском проспекте. Отмечается, что парень попытался отобрать электронную сигарету у 14-летнего подростка, но после отказа решил достать пневматический пистолет и несколько раз выстрелить в него, передает РИА «Новости».

По данным издания, стрелявшего задержали, он оказался студентом колледжа, а пострадавшему потребовалась помощь врачей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В октябре МЧС предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на здоровье.