«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
В ЕC решили сохранить в силе потолок цен на газ
FT: ЕC планирует сохранить в силе потолок цен на газ, чтобы избежать кризиса зимой
Евросоюз планирует сохранить в действии механизм коррекции цен на газ, опасаясь их резкого роста зимой из-за ситуации на Ближнем Востоке и подрыва газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС.
Как отмечает издание, в Еврокомиссии заявили представителям государств- членов сообщества об «отсутствии указаний на какие-либо негативные эффекты» от введения динамического потолка цен на газ в феврале этого года, передает ТАСС. По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса зимой, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались, а газовые хранилища в европейских странах заполнены до рекордно высокого уровня.
Как заявил собеседник Financial Times, не известно, что произойдет в этом году, поскольку в Израиле образовалась сложная ситуация, и мы не понятно, как это отразится на поставках энергоносителей с Ближнего Востока. Он добавил, что в этой ситуации Европе «будет полезно иметь запасной вариант».
В ноябре Еврокомиссия официально представит предложения по вопросу о том, какие меры по-прежнему необходимы для обеспечения энергетической безопасности в странах сообщества.
Напомним, с 15 февраля в ЕС вступили в силу решения о введении динамического потолка цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.