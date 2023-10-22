В ЕC решили сохранить в силе потолок цен на газ

FT: ЕC планирует сохранить в силе потолок цен на газ, чтобы избежать кризиса зимой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечает издание, в Еврокомиссии заявили представителям государств- членов сообщества об «отсутствии указаний на какие-либо негативные эффекты» от введения динамического потолка цен на газ в феврале этого года, передает ТАСС. По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса зимой, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались, а газовые хранилища в европейских странах заполнены до рекордно высокого уровня.

Как заявил собеседник Financial Times, не известно, что произойдет в этом году, поскольку в Израиле образовалась сложная ситуация, и мы не понятно, как это отразится на поставках энергоносителей с Ближнего Востока. Он добавил, что в этой ситуации Европе «будет полезно иметь запасной вариант».

В ноябре Еврокомиссия официально представит предложения по вопросу о том, какие меры по-прежнему необходимы для обеспечения энергетической безопасности в странах сообщества.

Напомним, с 15 февраля в ЕС вступили в силу решения о введении динамического потолка цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.