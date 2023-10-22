  • Новость часаПутин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Исчезновение молдавского языка угрожает интересам России
    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского
    Умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву
    Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС
    В США признали опасность ракет ATACMS для мирного населения
    В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    Мнения
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    0 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    64 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    22 октября 2023, 13:07

    Al Jazeera сообщила о гибели двух женщин при обстреле города Рафах в секторе Газа

    Al Jazeera: При обстреле города Рафах в секторе Газа погибли две женщины, есть раненые

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две женщины погибли в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Рафах, расположенном в секторе Газа неподалеку от границы с Египтом, есть раненые, передает телеканал Al Jazeera.

    По информации канала, удар пришелся по жилому дому в восточной части города, передает ТАСС.

    «Рафах» является единственным погранпереходом между Египтом и Газой.

    Ранее Минздрав Газы призвал правительство Египта открыть КПП «Рафах» для вывода раненых, доставки топлива, медицинской помощи и вывоза раненных.

    21 октября 2023, 18:12
    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

    Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль

    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
    @ Jonathan Ernst/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

    Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».

    «Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (14)
    21 октября 2023, 16:56
    Названы сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа

    ЦАХАЛ заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа

    Названы сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.

    Адри подчеркнул, что Израиль готов и начеку, чтобы начать наземные маневры, чтобы демонтировать военно-политической системы ХАМАС, ликвидировать ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее Адри заявил, что вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа.

    Напомним, Bloomberg сообщало, что США и Евросоюз требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

    Коментарии (12)
    22 октября 2023, 10:49
    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

    В Минобороны Сирии сообщили о выведении аэропортов Алеппо и Дамаска из строя после ударов Израиля

    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
    @ REUTERS/George Ourfalian

    Tекст: Валентина Григоренко

    Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки со стороны Израиля, в результате повреждены взлетно-посадочные полосы (ВПП), сообщило министерство обороны Сирии.

    В Минобороны Сирии подтвердили, что около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря – побережья Латакии и со стороны оккупированных Голанских высот. Отмечается, что удары нанесли по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. По данным ведомства, после атаки один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения, а также повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министерство транспорта Сирии заявило, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.

    Ранее СМИ со ссылкой на сирийскую армию сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывел их из строя.

    Коментарии (25)
    22 октября 2023, 04:59
    В США жестоко убили женщину-раввина

    В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл

    Tекст: Антон Никитин

    Религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, женщина-раввин Саманта Уолл была жестоко убита в субботу по не установленным пока мотивам, сообщили местные власти.

    Согласно сводке полиции, женщину нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому, передает РИА «Новости».

    Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила, что в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Саманта.

    Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, была высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.

    Ранее нападению подвергся сотрудник посольства Израиля в Пекине.

    Коментарии (12)
    22 октября 2023, 08:08
    Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо и вывел их из строя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя, сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.

    По сообщению агентства, примерно в 05.25 (совпадает с московским временем) Израиль одновременно осуществил ракетную атаку со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, передает ТАСС. Там добавили, что физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Коментарии (11)
    21 октября 2023, 16:44
    Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа

    Спикер Армии обороны Израиля Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа

    Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа
    @ Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, при этом вопрос о поставке в палестинский анклав гуманитарной помощи решается на политическом уровне, заявил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.

    Он отметил, что, если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, Израиль применит эти директиву. Адри заявил, что Израиль полностью блокировал сектор Газа, туда не поступает вода, электричество и медикаменты, передает РИА «Новости».

    Ранее минздрав Газы призвал Египет открыть КПП «Рафах» для эвакуации раненых.

    В то же время стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа.

    До этого сообщалось, что через КПП на границе с Египтом в сектор Газа в субботу въедут 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

    Между тем, не менее 700 тыс. жителей сектора Газа эвакуировались на юг анклава.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 17:43
    Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
    Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
    @ Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе разговора турецкий лидер раскритиковал западные страны за неспособность остановить Израиль.

    Политики обсудили ситуацию в Газе, шаги для урегулирования конфликта, обеспечение мирных жителей бесперебойными поставками гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Эрдоган заявил, что позиция западных стран лишь способствует увеличению случаев нарушения прав человека в сектора Газа. Президент Турции призвал международное сообщество завершить гуманитарный кризис.

    Коментарии (11)
    21 октября 2023, 18:52
    Участники саммита в Каире по палестинской проблеме не пришли к соглашению

    Sky News Arabia: Участники саммита в Каире по палестинской проблеме не пришли к соглашению

    Tекст: Вера Басилая

    Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями, сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Источник телеканала сообщил,  что между делегациями возникли разногласия из-за формулировки «право Израиля на самооборону» и вопроса осуждения ХАМАС.

    Между тем, власти Египта заявили, что, призывая к проведению этого саммита, стремились достичь международного консенсуса, и не будут жалеть усилий для продолжения работы со всеми партнерами для достижения целей вне зависимости от сложностей или продолжительности этого конфликта, передает РИА «Новости».

    В то же время участники саммита мира по Палестине призывают к сдержанности, чтобы не допустить расширения израильско-палестинского конфликта на регион. Также они осудили любое применение насилия по отношению к гражданскому населению, а также нарушение международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта, передает ТАСС.

    Напомним, саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходил в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 14:57
    Минздрав Палестины сообщил о 4385 погибших в секторе Газа
    Минздрав Палестины сообщил о 4385 погибших в секторе Газа
    @ IMAGO/Firas Al Shaer/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Число погибших от израильских бомбардировок сектора Газа возросло до 4385 человек, сообщили в Минздраве Палестины.

    Из общего числа погибших 1756 – дети и 967 погибших женщин. Ранения получил 13 561 человек, передает ТАСС.

    По данным министерства, жертвами израильских бомбардировок стали члены 550 семей в секторе Газа.

    Ранее в ЦАХАЛ заявили, что число числящихся в списке заложников ХАМАС людей возросло до 210 человек.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 20:35
    Силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле

    Движение ХАМАС сообщило об обстреле израильского города Ашкелон

    Tекст: Вера Басилая

    Боевое крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» обстреляло город Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля.

    Как сообщается в Telegram-канале палестинского движения, атака на Ашкелон была организована в ответ «на применение насилия по отношению к мирным гражданам в секторе Газа», передает «Газета.Ru».

    Ранее Израиль заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (4)
    21 октября 2023, 17:06
    Израиль пригрозил расплатой «Хезболле» за присоединение к боевым действиям

    Минобороны Израиля пригрозило расплатой «Хезболле» за присоединение к боевым действиям

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» решило присоединиться к боевым действиям, за что Израиль заставляет его платить высокую цену, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что Израиль будет действовать там, где это необходимо, и одержит победу, передает ТАСС.

    Он добавил, что в результате ответных ударов Израиля на ракетные и артиллерийские обстрелы с начала конфликта на юге Ливана уничтожены 13 членов «Хезболлы».

    Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что были нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

    Коментарии (4)
    21 октября 2023, 15:32
    Стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа

    РИА «Новости»: Жители сектора Газа вынуждены стоять несколько часов за хлебом в очередях

    Стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Многие пекарни в южной части сектора Газа остаются закрытыми из-за отсутствия газа и солярки, жители выстраиваются в многочасовые очереди в надежде достать хлеб.

    Владелец одной из пекарен в палестинском анклаве рассказал, что для запуска печей необходимо топливо, а люди все равно стоят в надежде получить хлеб, передает РИА «Новости».

    По словам главы отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсама Абдо, дефицит хлеба в секторе Газа стал масштабным по ряду причин. Он рассказал, что Израиль нанес удары по складам с зерном, и хлебопекарням.

    Сотрудники БАПОР (агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ), которые непосредственно ответственны за обеспечение анклава, в том числе и хлебом, были эвакуированы с севера на юг сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что через КПП на границе с Египтом в сектор Газа в субботу въедут 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

    Между тем, не менее 700 тыс. жителей сектора Газа эвакуировались на юг анклава.

    Коментарии (3)
    22 октября 2023, 11:29
    Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС

    The Times of Israel: Израиль создал центр для проведения операций по ликвидации командиров ХАМАС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Служба общей безопасности Израиля и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для планирования операций по убийству бойцов и командиров палестинского исламского движения ХАМАС, сообщили местные СМИ.

    Как пишет The Times of Israel, центр будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в атаке на территорию Израиля, передает «Коммерсант».

    По данным издания, новый командный центр уже начал работу. Отмечается, что работа активизируется после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. В рамках работы центра израильские спецслужбы планируют найти данные о местонахождении «сотен» представителей ХАМАС.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала члена элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба».

    Коментарии (14)
    21 октября 2023, 19:45
    В МИД рассказали об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле

    Замглавы МИД Богданов: Россия призывает согласовать усилия по остановке конфликта в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, и призывает согласовать действия по остановке конфликта, замглавы МИД России Михаил Богданов на саммите мира в Каире.

    Дипломат отметил, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами государств арабских стран, Ирана и Израиля, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил срочные послания своим региональным коллегам, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Богданов уточнил, что Россия довела до всех вовлеченных сторон о необходимости безотлагательно прекратить огонь и обеспечить гуманитарные коридоры. Кроме того, по словам дипломата, в Совбезе ООН был инициирован проект резолюции с требованиями прекратить насилие, освободить заложников, предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе и не допустить разрастания конфликта в регионе.

    Дипломат отметил, что из-за негативной позиции США резолюция была отклонена, а Совбез ООН не выполнил свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность. В результате, как указала Богданов, растет число погибших среди мирного населения.

    Он отметил, что необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта, а также указал, что без одобренной международными решениями формулы «двух государств» региональная стабилизация будет оставаться недостижимой целью.

    Богданов подчеркнул, что невозможно заморозить конфликт в режиме низкой интенсивности. Необходимо разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь.

    Замглавы МИД считает, что формирование коллективного посреднического механизма с активной ролью региональных государств поможет достичь стабилизации на Ближнем Востоке.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят продолжения и превращения палестино-израильской эскалации в полномасштабную войну.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 21:16
    Израиль нанес удар по рынку в секторе Газа, есть погибшие

    МВД Палестины заявило об израильском обстреле рынка Нусейрат в Газе, есть погибшие

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие и пострадавшие, сообщило МВД Палестины.

    В министерстве не уточнили число жертв и раненых при обстреле рынка в секторе Газа, заявив, что пострадало большое количество людей, передает РИА «Новости».

    Ранее силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле.

    Коментарии (0)
    Главное
    Задержаны угрожавшие самарскому губернатору мигранты
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
    Израиль эвакуировал 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
    В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме
    Названо число принятых в гражданство России человек в 2023 году
    В США жестоко убили женщину-раввина
    Россиянка Дудакова победила американку после выхода на бой UFC под песню «Я русский»

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударную авиацию Украины выманили на дистанцию смерти

    За неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники. Среди них – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО. В чем могла заключаться суть этой операции и как она была реализована? Подробности

    Перейти в раздел

    Исчезновение молдавского языка угрожает интересам России

    Украина официально признала молдавский язык румынским. Ранее такой же шаг сделал и сам Кишинев. Все это, как считают эксперты, постепенно размывает не только государственность Молдавии, но и идентичность местных жителей. В чьих интересах проводится такая политика и какие риски она несет для интересов России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............