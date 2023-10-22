Al Jazeera сообщила о гибели двух женщин при обстреле города Рафах в секторе Газа

Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль

Tекст: Вера Басилая

Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».

«Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».

Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.