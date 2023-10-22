Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

В минобороны Сирии сообщили о выведении аэропортов Алеппо и Дамаска из строя после ударов Израиля

Tекст: Валентина Григоренко

В минобороны Сирии подтвердили, что около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря – побережья Латакии и со стороны оккупированных Голанских высот. Отмечается, что удары нанесли по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. По данным ведомства, после атаки один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения, а также повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя, передает РИА «Новости».

Кроме того, министерство транспорта Сирии заявило, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.

Ранее СМИ со ссылкой на сирийскую армию сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывел их из строя.