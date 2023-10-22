Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.43 комментария
Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
В минобороны Сирии сообщили о выведении аэропортов Алеппо и Дамаска из строя после ударов Израиля
Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки со стороны Израиля, в результате повреждены взлетно-посадочные полосы (ВПП), сообщило министерство обороны Сирии.
В минобороны Сирии подтвердили, что около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря – побережья Латакии и со стороны оккупированных Голанских высот. Отмечается, что удары нанесли по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. По данным ведомства, после атаки один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения, а также повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя, передает РИА «Новости».
Кроме того, министерство транспорта Сирии заявило, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.
Ранее СМИ со ссылкой на сирийскую армию сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывел их из строя.