Названо число принятых в гражданство России человек в 2023 году

МИД: 4,4 тыс. человек вышли из гражданства России в 2023 году, в гражданство приняты 15,1 тыс.

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Климов уточнил, что подавляющее число из них – это дети, рожденные в смешанных браках. За этот же период, добавил он, российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тыс. детей.

Дипломат указал, что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тыс. человек.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России.