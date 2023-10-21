Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Израиль нанес удар по рынку в секторе Газе, есть погибшие
МВД Палестины заявило об израильском обстреле рынка Нусейрат в Газе, есть погибшие
Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие и пострадавшие, сообщило МВД Палестины.
В министерстве не уточнили число жертв и раненых при обстреле рынка в секторе Газа, заявив, что пострадало большое количество людей, передает РИА «Новости».
Ранее силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле.