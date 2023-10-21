  • Новость часаВ армии Израиля заявили, что 550 ракет, запущенных из Газы, упали в палестинском анклаве
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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    16 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    17 комментариев
    21 октября 2023, 12:29

    В Каире начался саммит по палестинской проблеме

    В Каире начался саммит по палестинской проблеме с участием более 30 государств

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит по палестинской проблеме с участием более 30 государств и ряда международных и региональных организаций начался в столице Египта Каире, сообщает канал Al-Arabiya.

    Уточняется, что саммит в Каире уже начался, страны-участницы обсудят палестинскую проблему, передает РИА «Новости».

    Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал работать над дорожной картой для возрождения ближневосточного мирного процесса, добавив, что египетские власти осуждают удары по всем мирным жителям.

    Король Иордании Абдалла II в свою очередь призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав, так как «необходимо остановить гуманитарную катастрофу, которая ведет Ближний Восток к пропасти.

    Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что стабильности на Ближнем Востоке не будет без обеспечения прав палестинцев.

    Ранее президент Владимир Путин обсудил с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, а также с президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом палестино-израильский конфликт.

    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

    Коментарии (14)
    20 октября 2023, 16:55
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе

    Яков Кедми: Вашингтон одобрил решение Израиля уничтожить ХАМАС и не станет вмешиваться в ход военной операции

    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США не будут оказывать влияния на операцию ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что Израиль изменил планы операции в секторе Газа после вмешательства руководства США.

    «США не будут влиять на планы Израиля относительно наземной операции в секторе Газа и вмешиваться в военно-тактические решения руководства ЦАХАЛ. Главное и основное, что сделал для нас Вашингтон, – поддержал операцию по уничтожению ХАМАС. Наша же страна будет делать то, что необходимо для соблюдения ее национальных интересов», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Американцы также выразили пожелание, чтобы ЦАХАЛ после уничтожения ХАМАС ушел из сектора Газа, а сама территория была передана в другие руки, например, законным властям Палестины. По этому вопросу у Штатов с Израилем нет разногласий. Также со стороны Вашингтона прозвучала просьба сократить жертвы среди мирного населения. Мы будем стараться это делать и без запросов США», – отмечает собеседник.

    «Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Тогда ЦАХАЛ действительно будет совместно работать с американцами. Но если война будет вестись с ХАМАС или даже «Хезболлой», то настолько плотное сотрудничество не понадобится», – резюмировал Кедми.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц.

    Bloomberg пишет, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить планы ЦАХАЛ. Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже, а сама кампания продлится дольше.

    На ваш взгляд
    Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на поддержке Украины Западом?




    Результаты


    Также в статье отмечается, что США все больше обеспокоены тем, что наземная операция в Газе может вовлечь в конфликт «Хезболлу». Поэтому в Вашингтоне стараются снизить вероятность открытия второго фронта для Израиля.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel. Он заявил, что солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Галант также сообщил, что план военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС состоит из трех фаз. Конечной же целью кампании является создание нового режима безопасности в секторе Газа, передает The Times of Israel.

    На данный момент военная кампания находится на первом этапе, целью которого является уничтожение боевиков ХАМАС и нанесение ущерба их инфраструктуре. Сначала средствами огневого поражения, а потом наземной операцией. Вторая фаза будет предполагать продолжение боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

    «Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в этом районе и создание новой реальности безопасности для жителей прилегающих территорий», – сообщил Галант.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    Коментарии (25)
    20 октября 2023, 21:15
    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе

    Bloomberg: США и ЕС потребовали от Израиля отложить операцию в Газе для освобождения заложников

    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе
    @ Ilia Yefimovich/pa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, США и Евросоюз (ЕС) требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, пишет Bloomberg.

    США и ЕС при участии Катара ведут секретные переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По словам собеседников агентства, они могут окончиться неудачей, однако есть признаки, что ХАМАС согласится отпустить часть заложников, не выдвигая встречных требований.

    В пятницу движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, женщины и ее дочери, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 17:52
    Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
    Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
    @ @gretathunberg

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая выразила поддержку Палестине и призвала к прекращению огня, пишет издание Politico.

    По словам Шаликара, те, кто будет «так или иначе отождествлять себя с Гретой, являются сторонниками терроризма», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Тунберг, демонстрируя солидарность с сектором Газа, не говоря ни слова о гибели израильтян, замалчивает террористические акты.

    Ранее экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины в соцсети X. Она отметила, что мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня.

    Коментарии (18)
    21 октября 2023, 03:28
    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе

    Байден заявил, что Израилю следует отложить военную операцию в секторе Газа

    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военную операцию Израиля в секторе Газа нужно отложить, чтобы освободить большее число заложников, заявил президент США Джо Байден.

    После того, как две гражданки США были освобождены из плена в секторе Газа, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят других заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Глава американского государства ответил: «Да», – передает ТАСС.

    Позднее в Белом доме заявили, что Байден просто не расслышал, о чем его спрашивали.

    Напомним, о том, что США и ЕС требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, прежде сообщали СМИ. В пятницу палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Коментарии (10)
    21 октября 2023, 03:55
    Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились

    Wall Street Journal сообщила о провале переговоров США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении заложников

    Tекст: Антон Антонов

    США, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, переговоры провалились, сообщили источники.

    Рассматривались вопросы временного прекращения огня и подачи Израилем воды в сектор Газа, а также поставки гуманитарной помощи в Газу. Wall Street Journal отмечает, что в течение первой недели после эскалации палестинское движение не вступало в переговоры о заложниках, а их точное местонахождение не знали даже в самом ХАМАС, передает ТАСС.

    Напомним, израильский посол в России Александр Бен Цви говорил, что израильское руководство на данный момент не видит причин для переговоров по Палестине.

    Коментарии (2)
    20 октября 2023, 14:26
    Посол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа

    Посол Израиля в России Бен Цви: Решение о наземной операции в секторе Газа принято

    Посол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильское руководство приняло решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Решение о проведении операции принято, оно связано с выполнением задач по разрушению структур ХАМАС и освобождению заложников, сказал Бен Цви ТАСС.

    Без проведения наземной операции это невозможно, потому такое решение и принято.

    Посол не уточнил возможные сроки начала проведения операции. Он напомнил, что в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, а потому необходимо «прекратить» происходящее.

    Ранее источники Bloomberg сообщили, что Израиль поменял планы по наземной операции в секторе Газа после визита американского президента Джо Байдена.

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 14:59
    Израиль заявил о готовности доказать непричастность к удару по больнице

    Посол Израиля в Москве Бен Цви заявил о доказательствах непричастности ЦАХАЛ к удару по госпиталю в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские власти могут предоставить фотографии и записи, доказывающие невиновность израильских военных в ударе по больнице в секторе Газа, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Израильская сторона готова предоставить фото, записи разговоров и иные подтверждения тому, что она не имеет отношения к удару по больнице, сказал Бен Цви ТАСС.

    Если у людей закрадываются сомнения, значит «что-то тут не в порядке», значит «кому-то верят на слово», а кому-то не доверяют даже после предоставления доказательств.

    Он отметил, что палестинская сторона не предоставила свидетельств тому, что к удару имеет отношение Израиль.

    Арабские СМИ сообщали, что израильские ВВС ударили по госпиталю в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали более 800 человек. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ответственность за взрыв в больнице лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в России).

    Коментарии (9)
    20 октября 2023, 16:48
    МИД: В Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива
    МИД: В Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва держит на контроле ситуацию с авиасообщением на Ближнем Востоке, в Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива с 9 октября, сообщили в МИД России.

    В дипведомстве указали на то, что ситуация с авиасообщением в регионе находится на постоянном контроле, а возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии информации по россиянам в плену у ХАМАС. В МИД сообщали о 20 погибших граждан РФ.

    Коментарии (4)
    21 октября 2023, 07:56
    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе

    Bloomberg сообщило об обсуждении США и Израилем возможности создания временного правительства в секторе Газа

    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран, сообщили источники.

    Реализация такого сценария, обсуждение которого пока находится на ранней стадии, зависит от развития событий. Bloomberg называет задачу по созданию временного правительства «невероятно сложной», передает ТАСС.

    Кроме того, отмечается, что задача добиться поддержки арабских стран в этом вопросе «будет еще большим вызовом». По словам экс-аналитика ЦРУ Уильяма Ашера, для реализации такого плана необходимы «значительные изменения в том, как арабские страны воспринимают риски и работают друг с другом». «Это также потребует веры от Иерусалима, а этот ресурс сейчас в большом дефиците», –сказал он.

    Напомним, Bloomberg сообщало, что США и Евросоюз требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

    Коментарии (5)
    20 октября 2023, 15:28
    Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Официальный представитель МИД Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из выступления фон дер Ляйен в американском Институте Хадсона от 19 октября.

    «Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, их «суть одна». И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион», – считает глава ЕК.

    Официальный представитель МИД России заявила, что фон дер Ляйен делает такие крайне провокационные и ксенофобские заявления из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов, она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза.

    «Русофобскому крылу американского глубинного государства очень хочется посеять у нас межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей, сыграв на национальных и религиозных чувствах. У них это так лихо получилось на Украине и в других частях света. Но с нами они обломают зубы – не выйдет!» – заявила дипломат. По ее словам, таких заявлений и различных провокаций будет немало, именно так и надо к ним относиться.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС. Политолог Федор Лукьянов ранее заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.

    Коментарии (5)
    21 октября 2023, 04:23
    Белый дом открестился от предложения Израилю отложить военную операцию в Газе

    Белый дом заявил, что Байден не расслышал вопрос о предложении Израилю отложить военную операцию в секторе Газа

    Белый дом открестился от предложения Израилю отложить военную операцию в Газе
    @ Biden Campaign/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, утвердительно ответивший на вопрос, стоит ли Израилю отложить военную операцию в секторе Газа, просто не расслышал, о чем его спрашивали, сообщил представитель Белого дома.

    Как заявили в пресс-пуле Белого дома, Байден отвечал только на ту часть вопроса, которая касалась освобождения заложников. «Как заявил Белый дом, (Байден) не расслышал вопрос и просто сказал, что хотел бы освобождения большего числа заложников», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят больше заложников. Глава американского государства ответил: «Да»

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 16:41
    Названы последствия отправки американских кораблей в Израиль

    Посол Палестины: Отправка Израилю кораблей США приведет к большой войне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отправка кораблей США и Европы на помощь Израилю может привести к большой войне, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

    По его словам, Израиль – самая сильная страна в регионе, тем более американцы отправят военные корабли, помощь, не только американцы, но и европейцы, поэтому никто не хочет войну, передает ТАСС. Нофаль добавил, что вопрос такой: если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то возникнут риски того, что другие страны будут втянуты в это.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд». Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 00:18
    Байден призвал Нетаньяху соблюдать «законы войны»

    Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность соблюдения «законов войны»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Израилю нужно действовать в соответствии с «законами войны», сообщил Белый дом.

    В частности, речь идет о «защите гражданского населения в Газе, застигнутого конфликтом, который начал ХАМАС». При этом Байден подчеркнул, что США поддерживают «право Израиля на оборону и обязанность обеспечивать безопасность своих граждан», передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепе, также заявил, что «у Израиля есть не только право, но и обязательства защищать себя». По его словам, «очень важно, как Израиль это делает». Блинкен заявил, что должны соблюдаться «международное право, гуманитарные нормы, законы войны в зависимости от каждого конкретного случая», необходимо «делать все возможное», чтобы предотвратить гибель мирных жителей, передает ТАСС.

    «Будет много времени, чтобы оценить, как проводились эти операции. Но я могу подчеркнуть, что для США это по-прежнему важно», – заявил он.

    Его спросили о заявлении ХАМАС, согласно которому заложники могут быть отпущены, если Израиль прекратит наносить удары по сектору Газа. Блинкен заявил, что США требуют освобождения заложников без предварительных условий и не считают, что заявления ХАМАС заслуживают доверия. Блинкен сравнил заявления ХАМАС с заявлениями террористической организации «Исламское государство».

    Напомним, СМИ сообщали, что США и ЕС потребовали от Израиля отложить операцию в Газе для освобождения заложников. Сообщается, что США и ЕС при участии Катара ведут секретные переговоры с ХАМАС.

    Коментарии (4)
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    «Казаки воюют за будущее»

    «Мы видим большой приток людей, которые сегодня хотят стать казаками. Особенно ярко это выражено в ходе спецоперации». Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов рассказал газете ВЗГЛЯД, как и за что сражаются современные казаки на фронтах СВО, можно ли стать казаком по желанию и как устроено российское казачество. Подробности

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    «Разумные инвестиции» в войну не сделают США богаче и сильнее

    Джо Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку ВСУ президент США назвал «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды». Между тем в Америке набирает силу общественное недовольство внешней политикой страны. К чему приведет одновременная поддержка Штатами Киева и Тель-Авива и о каких «дивидендах» идет речь? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

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