  • Новость часаПосол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа
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    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    2 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    15 комментариев
    20 октября 2023, 13:41

    Лавров объяснил, почему Россия никогда «не дружит против кого-то»

    Лавров: Отношения России и Китая крепче и эффективнее, чем военные союзы

    Лавров объяснил, почему Россия никогда «не дружит против кого-то»
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и Китая крепче и эффективнее военных союзов в их классическом понимании, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» в ответ на вопрос о том, почему Россия никогда ни с кем «не дружит против кого-то», риторически спросил: «А зачем?»

    Он привел заявления лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые неоднократно подчеркивали, что отношения двух стран «крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании». «Вот и все», – передает ТАСС слова Лаврова.

    Ранее Путин заявлял, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития.

    18 октября 2023, 10:20
    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    По его словам, только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов экспорта, который был в Западную Европу, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

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    18 октября 2023, 06:54
    В США обратили внимание на «красную дорожку» для Путина в Китае

    Newsweek: Китай встретил президента России Путина «красной дорожкой», которой не было в июне у госсекретаря США Блинкена

    Tекст: Антон Никитин

    Китай встретил президента России Владимира Путина «красной дорожкой», которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщил американский журнал Newsweek.

    Издание обратило внимание, что прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена в июне, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (13)
    18 октября 2023, 13:25
    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином

    Путин разговаривал с Си Цзиньпином три часа, обсудил Украину и Ближний Восток

    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, рассказал президент Владимир Путин по итогам визита в Китай. По его словам, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

    «Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «это вся двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа».

    «Обсуждали довольно подробно ситуацию и на Ближнем Востоке, – рассказал президент России. – Я проинформировал председателя и о ситуации, которая складывается и на украинском треке, довольно подробно».

    «Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие», – подчеркнул Путин.

    «У нас был деловой обед в узком составе, где присутствовал министр иностранных дел, присутствовали с обеих сторон помощники, а потом председатель Си предложил нам уединиться. Мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно, как и есть, именно за чашкой чая. Говорили часа, наверное, полтора, может быть, два, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз», – добавил глава государства.

    Встреча проходила на полях форума «Один пояс – один путь». Главы государств побеседовали как в расширенном составе – с участием представительных делегаций, так и в узком – в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет.

    Путин сообщил также, что Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, Россия вышла на второе место после США, обогнав Германию.

    Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 09:32
    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая

    Путин: Ключевое направление в развитии отношений России и Китая – энергетика

    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    @ Louise Delmotte/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление – энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится все более активным и многоплановым, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

    «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым», – подчеркнул Путин в послании, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. «Соответственно растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности», – добавил президент.

    По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.

    «Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго», – обратился Путин к участникам форума.

    Газета ВЗГЛЯД писала об итогах визита Путина в Пекин и о том, как встреча лидеров двух стран отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая.

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    18 октября 2023, 08:08
    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин на переговорах в Пекине назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера «своим давним другом».

    «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», – приводит его слова ТАСС.

    «Взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является нашей многолетней хорошей традицией», – добавил Си Цзиньпин.

    Он отметил, что за десять лет действующим лидерам России и Китая удалось наладить добрые деловые и крепкие дружественные отношения. Си Цзиньпин сообщил, что провел с Путиным 42 встречи. Китайская сторона, по его словам, готова взаимодействовать с российскими партнерами, «непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество».

    «Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие», – сказал он.

    Также китайский лидер выразил готовность сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипотношений между странами.

    По его словам, Китай также готов совместно с Россией «поддерживать международную честность и справедливость, способствовать общему развитию мира».

    Двусторонний товарооборот Китая и России вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов, сообщил Си Цзиньпин.

    В возглавляемую Путиным делегацию также вошли два вице-премьера – Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и ряда других ведомств. В числе представителей бизнеса: руководители Газпрома и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 09:13
    В Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью»

    Global Times: США несут ответственность за гибель мирных жителей из-за вето на резолюцию по сектору Газа

    Tекст: Вера Басилая

    США виновны в смерти мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, сообщила китайская газета Global Times.

    В статье издания указывается, что «запятнанное кровью» вето США является серьезной несправедливостью. Авторы пишут, что Вашингтон, часто заявляющий о правах человека, показал свое истинное лицо, когда дело дошло до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь, передает РИА «Новости».

    Вето США, как отмечается в материале, наносит ущерб авторитету Совбеза ООН, ослабляя способность мирового сообщества повлиять на конфликт, поэтому Штаты несут наибольшую ответственность.

    Ранее российский МИД, комментируя использование США права вето в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что последствия такого шага чудовищны.

    Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

    Кроме того, Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

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    18 октября 2023, 05:51
    Путин прибыл на открытие форума «Один пояс – один путь»

    Президент Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в открытии форума «Один пояс – один путь»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Российский лидер также принял участие в традиционном совместном фотографировании глав делегаций – участников форума. Затем в качестве главного гостя он выступит с речью на открытии форума – сразу после хозяина мероприятия, руководителя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (6)
    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

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    18 октября 2023, 09:01
    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в узком составе

    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Началась беседа в узком составе. После нее – с глазу на глаз», – приводит его слова ТАСС.

    Встреча проходит в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь». Переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран продолжались около полутора часа.

    Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

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    17 октября 2023, 15:07
    Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь».

    В форуме принимают участие главы более 20 стран, их встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань, передает ТАСС.

    На встрече присутствуют главы международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмы Руссефф.

    Перед встречей прошла церемония, где участники сделали общую фотографию. Путин на ней занял место по правую руку от Си Цзиньпина. До этого он поздоровался с лидером КНР за руку и обменялся с ним несколькими репликами. С другой стороны от российского президента встал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Напомним, президент России на полях форума провел встречу с президентом Вьетнама Во Ваном Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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    19 октября 2023, 20:11
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли в полтора раза

    Миллер: Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на 46,6%

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли в полтора раза
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» более чем на 46%, сообщил глава компании Алексей Миллер.

    Миллер по итогам встречи с председателем совета директоров китайской CNPC Дай Хоулянем сообщил, что переговоры с компанией прошли конструктивно, в содержательном ключе. Он отметил, что Газпром готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам, передает ТАСС.

    Ранее Миллер заявлял, что трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу.

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    18 октября 2023, 19:56
    Политолог: Глобальный Юг воспринимает Россию как альтернативный центр мирового влияния

    Политолог Минченко назвал главные итоги визита Путина в Китай

    Политолог: Глобальный Юг воспринимает Россию как альтернативный центр мирового влияния
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя итоги визита Владимира Путина в Китай и его встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

    «Я думаю, что российско-китайское сотрудничество является ключевым инструментом многополярного мира. Это было видно по той роли и вниманию, которые были уделены Владимиру Путину во время публичных мероприятий на форуме», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Совершенно очевидно, что Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве. Это и транспортная логистика, и новые подходы к технологическому развитию, и кооперация. Все это не может развиваться без участия Москвы», – говорит аналитик.

    По его мнению, выстраивание больших инфраструктурных проектов и участие в них всех стран Евразии создает дополнительные инструменты для укрепления суверенитета и экономики этих государств. «Каркас глобальных инициатив и политическое участие БРИКС в евразийской повестке, которое будет только расширяться, создают для государств Евразии возможности для стабильного развития», – пояснил собеседник.

    При этом, по его словам, надо понимать, что есть и определенные различия в позициях России и Китая: «Пекин сегодня по-прежнему пытается удержаться в рамках глобализации, представить себя как одного из ее лидеров. КНР выступает за сохранение этой модели развития по той простой причине, что огромный рынок Китая, огромные возможности и развивающаяся экономика нуждаются во включении в глобальные цепочки».

    «У России ситуация несколько иная, потому что наш разрыв с Западом зашел гораздо дальше. Сейчас Москва в большей степени сосредоточена на азиатском направлении, хотя есть очень важные векторы, такие как Африка и Латинская Америка. И в этом смысле Китай использует взаимоотношения с Россией как инструмент давления на Запад. Он говорит: «Ребята, давайте с нами помягче. Если вы вытолкнете нас с Россией в единую технологическую и экономическую платформу, не будет ли хуже для вас самих?» – пояснил эксперт.

    Также форум показал, что идея Запада с изоляцией России провалилась, говорит Минченко. «Сегодня тот самый Глобальный Юг, о котором так много говорится, воспринимает Россию как один из альтернативных мировых центров влияния. Особенно это важно на фоне того, что тезис о моральной правоте Запада очень сильно подорван большим количеством последних событий, среди которых  палестино-израильский конфликт», – подчеркнул политолог.

    Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в КНР принял участие в церемонии открытия III Международного форума «Один пояс – один путь» и обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином вопросы взаимодействия двух стран в сфере экономики и международной политики. Путин отметил, что смотрит с оптимизмом на развитие российско-китайских отношений, сообщает Кремль.

    Российский президент подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии китайской инициативы «Один пояс – один путь». По его мнению, этот проект дает развитие Транссибу, БАМу, Северному морскому пути, коридору «Север – Юг», российским железнодорожной и автомобильной сетям.

    «Имеется договоренность России и Китая о скоординированном развитии ЕврАзЭС и программы «Один пояс – один путь». Реализуется соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между членами ЕврАзЭС и КНР. Учреждена совместная комиссия. В феврале принята «дорожная карта», которая предусматривает налаживание взаимодействия между Евразийским союзом и Китаем в сфере торговой политики и цифровизации транспортных контуров», – сказал Путин.

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    19 октября 2023, 11:13
    Пекин дал оценку переговорам Путина и Си Цзиньпина

    МИД Китая: Переговоры Путина и Си Цзиньпина были откровенными и дружественными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели откровенный, дружественный и глубокий обмен мнениями, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на просьбу прокомментировать встречу лидеров двух стран в Пекине.

    По ее словам, переговоры между главами двух государств были откровенными, дружественными и глубокими, стороны обменялись мнениями о практическом сотрудничестве в двусторонних отношениях, международном многостороннем сотрудничестве и совместной реализации инициативы «Один пояс – один путь», передает ТАСС.

    Мао Нин отметила, что Пекин готов непрерывно обогащать содержание китайско-российского партнерства.

    Ранее президент Владимир Путин по итогам визита в Китай рассказал, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

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    18 октября 2023, 08:42
    Путин сообщил о работе над ж/д маршрутами в Монголию и Китай

    Путин: Россия с партнерами работает над прокладкой маршрутов в Монголию и Китай

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия совместно с зарубежными партнерами работает над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении – в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов, сообщил президент Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.

    Он проинформировал коллег и о других планах по созданию новых маршрутов и развитию российской транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Так, в европейской части страны формируется международный коридор «Север – Юг», связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь, добавил президент.

    «Его ключевые элементы – это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей – Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Алтайского края, это все регионы Сибири России», – уточнил Путин.

    Он также упомянул о строительстве так называемого Северного морского хода, это еще одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере Красноярского края. Президент рассказал и о планах создания новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с крупнейшей железнодорожной сетью – Транссибом и Байкало-Амурской магистралью.

    Еще один коридор от Арктики на юг России планируется создать на Дальнем Востоке. По словам Путина, его элементы также формируются – это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лена и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути.

    «Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов», – заявил президент.

    Также Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития.

    В ходе российско-китайских переговоров Путин заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

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    18 октября 2023, 10:29
    В Китае сообщили о завершении встречи Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин покинул Дом народных собраний в Пекине после российско-китайских переговоров. При этом в Кремле не подтверждают, что встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.

    Кадры с Путиным опубликовало Центральное телевидение Китая. Сообщается, что российский кортеж покинул место проведения мероприятия.

    При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил ТАСС, что переговоры лидеров России и Китая завершились. На соответствующий вопрос он ответил отрицательно.

    Утром среды состоялись российско-китайские переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран, они продолжались около полутора часов. Затем начались переговоры в узком составе. Далее лидеры планировали пообщался с глазу на глаз.

    Путин в начале встречи с Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

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