Появились подробности убийства сына и тещи Стаса Намина

Канал Рен-ТВ сообщил детали убийства сына и тещи Стаса Намина в подмосковном коттедже

Tекст: Александра Юдина

Подозреваемый уточнил, что в момент, когда он пришел в себя, он увидел в комнате бабушку со множественными ножевыми ранениями, она в этот момент уже не подавала признаков жизни, передает «Рен-ТВ».

После этого Роман позвонил своему брату Артему, который приехал на такси к месту трагедии.

Уже ближе к ночи в коттедж приехала их мать и обнаружила у входа в дом младшего сына Артема – он не подавал признаков жизни. В комнате она нашла убитой свою мать. Также в доме она увидела сына Романа, который лежал на полу и произносил невнятные фразы о Боге.

Как предварительно установило следствие, спустя какое-то время Роман попросил ее выйти из комнаты, а сам позвонил в полицию.

Сам Роман утверждает, что не помнит момент убийства брата и бабушки.

По информации источника, 20 лет назад Роман проходил лечение у психиатра после неудачной попытки свести счеты с жизнью. Однако на учете в психоневрологическом диспансере он не состоит.

По данным СМИ, Роман Микоян признал, что убил своих родственников, поскольку те заставляли его бросить наркотики, ему предъявили обвинение. Бывшая супруга Стаса Намина Анна Исаева заявила, что задержанный за убийство родственников пасынок музыканта был психически нестабильный.