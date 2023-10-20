Житель Нижегородской области случайно убил товарища гирей

Суд: Житель Нижегородской области убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судом установлено, что в начале июля 2022 года подсудимый распивал спиртные напитки с потерпевшим в доме общего знакомого, на веранде подсудимый заметил гирю весом 16 килограммов, после чего он начал выполнять упражнение «жим гири стоя», удерживая гирю вверх дном за ручку, передает РИА «Новости». В суде добавили, что во время очередного поднятия гири подсудимый не смог зафиксировать спортивный снаряд в руке и по неосторожности уронил ее на голову потерпевшего, который подсчитывал количество поднятий. Спустя неделю потерпевший скончался в больнице.

Приговором Семеновского районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев с возложением ограничений.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу сестры погибшего 400 тыс. рублей в счет возмещения компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Ранее в Тюменской области собака задела спусковой крючок охотничьего ружья и застрелила рыбака в Тобольском районе, обвиняемым стал владелец оружия и друг погибшего.