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Житель Нижегородской области случайно убил товарища гирей
Суд: Житель Нижегородской области убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову
Житель Нижегородской области осужден на полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности приятелю, на голову которому он нечаянно уронил гирю весом 16 килограммов, сообщили в Семеновском районном суде.
Судом установлено, что в начале июля 2022 года подсудимый распивал спиртные напитки с потерпевшим в доме общего знакомого, на веранде подсудимый заметил гирю весом 16 килограммов, после чего он начал выполнять упражнение «жим гири стоя», удерживая гирю вверх дном за ручку, передает РИА «Новости». В суде добавили, что во время очередного поднятия гири подсудимый не смог зафиксировать спортивный снаряд в руке и по неосторожности уронил ее на голову потерпевшего, который подсчитывал количество поднятий. Спустя неделю потерпевший скончался в больнице.
Приговором Семеновского районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев с возложением ограничений.
Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу сестры погибшего 400 тыс. рублей в счет возмещения компенсации морального вреда, причиненного преступлением.
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