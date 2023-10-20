Лавров заявил о попытках Запада очернить историю России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Федор Федорович единственный из российских военачальников причислен Русской православной церковью к лику святых и МИД продолжит делать все необходимое в интересах сбережения памяти о Федоре Ушакове, передает ТАСС. Лавров добавил, что такая работа способствует упрочению связей времен, преемственности поколений, что тем более важно сегодня, когда коллективный Запад пытается исказить, очернить историю нашего государства».

Лавров отметил, что Ушаков навсегда вошел в историю как выдающийся флотоводец, «явивший собой яркий пример самоотверженного служения Отечеству». По словам главы МИД, вклад Ушакова в военно-морскую науку трудно переоценить: он за несколько лет до британского флотоводца Горацио Нельсона на практике стал применять новую тактику в боях парусного флота.

«Не потерпел ни единого поражения, не потерял ни единого корабля, ни один из его подчиненных не оказался в плену», – обратил внимание Лавров.